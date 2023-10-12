示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖

信和置業(083)、莊士機構(367)及市區重建局合作發展旺角「ONE SOHO」最新開放3個現樓示範單位予公眾參觀，包括1個連裝修單位及2個交樓標準單位。其中附裝修的28樓A1室，實用面積285方呎，採一房間隔。單位露台與客廳闊度相等，屬新盤罕有，將更多自然光線引入室內，令空間更舒適。單位層與層之間的高度3.405米，高樓底設計增添空間感。

客飯廳間隔方正，裝修時尚型格，選用漸變藍黃色的特色玻璃牆，提升室內層次感，配合橄欖綠色梳化，顏色鮮明的配搭使人眼前一亮。客飯廳中央擺放的大理石配香檳金色茶几，襯托精心打造的幾何圖案地毯，令空間別具明亮。

睡房運用柔和中性色調，以深色木紋牆配襯橙褐色皮革及金屬元素，營造舒適且富現代感的休憩空間。睡房預留衣櫃位置，設有訂製開放式衣櫥，令衣櫃下身位置更可擺放一張梳妝檯，連抽屜的組合切合收納需要之餘，暖色系色調的配搭亦散發時尚品味。單位採開放式廚房設計，設備一應俱全，選用德國名牌SIEMENS一系列家電，包括拉趟式抽油煙機、電磁爐、微波爐、雪櫃及洗衣乾衣機，讓住戶享受入廚樂趣。

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