熱門搜尋:
玫瑰崗中學 以巴衝突 曾憲哲 施政報告2023 冰上火花 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 大閘蟹2023 網上熱話 繪麗奈 流感 天氣 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-10-12 19:30:00

示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖

分享：
示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖

示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖

信和置業(083)、莊士機構(367)及市區重建局合作發展旺角「ONE SOHO」最新開放3個現樓示範單位予公眾參觀，包括1個連裝修單位及2個交樓標準單位。其中附裝修的28A1室，實用面積285方呎，採一房間隔。單位露台與客廳闊度相等，屬新盤罕有，將更多自然光線引入室內，令空間更舒適。單位層與層之間的高度3.405米，高樓底設計增添空間感。

客飯廳間隔方正，裝修時尚型格，選用漸變藍黃色的特色玻璃牆，提升室內層次感，配合橄欖綠色梳化，顏色鮮明的配搭使人眼前一亮。客飯廳中央擺放的大理石配香檳金色茶几，襯托精心打造的幾何圖案地毯，令空間別具明亮。

睡房運用柔和中性色調，以深色木紋牆配襯橙褐色皮革及金屬元素，營造舒適且富現代感的休憩空間。睡房預留衣櫃位置，設有訂製開放式衣櫥，令衣櫃下身位置更可擺放一張梳妝檯，連抽屜的組合切合收納需要之餘，暖色系色調的配搭亦散發時尚品味。單位採開放式廚房設計，設備一應俱全，選用德國名牌SIEMENS一系列家電，包括拉趟式抽油煙機、電磁爐、微波爐、雪櫃及洗衣乾衣機，讓住戶享受入廚樂趣。

即睇旺角ONE SOHO最新資訊 (House730)

↓↓ONE SOHO 28A1室連裝修一房↓↓

示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖 示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖 示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖 示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖 示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖 示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖 示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖 示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖 示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖 示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖 示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖 示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖 示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖 示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖 示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖 示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖 示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖
Ad Block

28B7室主人睡房擁270度維港海景

另外兩個交樓標準示範單位，屬於28A6室，實用面積298方呎；以及28B7室，實用面積320方呎，同屬一房間隔。其中B7室露台視野開揚，主人睡房採用L型落地大窗，採光度十足，擁270度維港海景。

↓↓ONE SOHO 28B7室交樓標準一房↓↓

示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖 示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖 示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖 示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖 示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖 示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖 示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖 示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖 示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖 示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖 示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖 示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖 示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖 示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖 示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖 示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖 示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖 示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖

↓↓ONE SOHO 28A6室交樓標準一房↓↓

示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖 示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖 示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖 示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖 示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖 示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖 示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖 示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖 示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖 示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖 示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖 示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖 示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖 示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖 示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖 示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖 示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖 示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖 示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖 示範單位｜旺角ONE SOHO 285呎一房 逾3.4米高樓底設計 裝修時尚型格｜多圖
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受