示範單位｜海茵莊園287呎現樓一房 糅合現代與禪意 立體化展現簡約美學｜多圖

九龍建業(034)現樓新盤將軍澳「海茵莊園」將於周六(26日)推售12伙兩房連儲物房單位，實用面積428方呎，折實售價由691.2萬至731.5萬元，呎價介乎16,150元至17,091元，折實平均呎價16,744元。

發展商最新開放一個現樓示範單位，為第2座25樓D1室，實用面積287方呎，屬一房間隔，以迎合年青客戶群追求的「現代」與「禪意」生活哲學結合打造，透過各種材質、格局、傢飾及藝術品擺放，闡述現代禪風的設計精髓，加上將項目獨有的「垂直空間」融入，立體化地展現簡約美學概念。

整體風格以現代禪風沉穩的自然色系為基調，呈現出安穩、寧靜的氛圍。客廳長約12呎及闊逾7呎，方正開闊，運用禪風中常見的石材、木材等質樸天然材料打造，中間穿插各式照明系統，令光線透出層層摺影，將空間的深度立體展現。牆身以水墨筆觸勾劃的山脈為主體設計，呼應周遭山巒圍繞的環境，配襯旁邊的和式窗簾，呈現出大氣、安穩、寧靜的氛圍。

露台玻璃窗前一角種植了一棵綠葉植物，仿如將室外的綠化引入室內，更與單位內自然風互相融和，加上充滿藝術味道的擺設，成為整個客廳的焦點。