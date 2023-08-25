示範單位｜海茵莊園287呎現樓一房 糅合現代與禪意 立體化展現簡約美學｜多圖

九龍建業(034)現樓新盤將軍澳「海茵莊園」將於周六(26日)推售12伙兩房連儲物房單位，實用面積428方呎，折實售價由691.2萬至731.5萬元，呎價介乎16,150元至17,091元，折實平均呎價16,744元。
發展商最新開放一個現樓示範單位，為第2座25樓D1室，實用面積287方呎，屬一房間隔，以迎合年青客戶群追求的「現代」與「禪意」生活哲學結合打造，透過各種材質、格局、傢飾及藝術品擺放，闡述現代禪風的設計精髓，加上將項目獨有的「垂直空間」融入，立體化地展現簡約美學概念。
整體風格以現代禪風沉穩的自然色系為基調，呈現出安穩、寧靜的氛圍。客廳長約12呎及闊逾7呎，方正開闊，運用禪風中常見的石材、木材等質樸天然材料打造，中間穿插各式照明系統，令光線透出層層摺影，將空間的深度立體展現。牆身以水墨筆觸勾劃的山脈為主體設計，呼應周遭山巒圍繞的環境，配襯旁邊的和式窗簾，呈現出大氣、安穩、寧靜的氛圍。
露台玻璃窗前一角種植了一棵綠葉植物，仿如將室外的綠化引入室內，更與單位內自然風互相融和，加上充滿藝術味道的擺設，成為整個客廳的焦點。
⇊即睇海茵莊園第2座25樓D1室示範單位⇊
設計師利用層高3.5米的優勢，為逾70呎的睡房打造「垂直空間」，塑色木紋與牆紙暗紋互相交疊，營造時尚風格。下層用作寢室，上層則成為住客襌修或茶室的空間，盡情享受屬於自己的沉澱時間。房間的衣櫃使用了禪風元素中經常出現的格柵，以其半遮掩性，讓光在空間中自由穿透，營造出東方古典之美。
浴室貫徹簡約設計風格，採用的天然石材與古銅質感的潔具互相融和，加上配置智能鏡等先進設備。
單日連錄3宗成交 套現逾1370萬元
九建(市務及銷售部)助理總經理陳淑芳表示，於周末期間亦會在「海茵莊園」舉行池畔BBQ派對及現代襌意生活哲學巡禮，讓準買家一邊參觀一邊感受項目的精彩生活氛圍。
該盤於昨日(24日)錄得3宗成交，總成交金額約1,374.5萬元。成交單位包括2座26樓A7室，實用面積289方呎，以495.7萬元沽出，呎價17,152元；另同座3樓C5室，實用面積222方呎，成交價382.7萬元，呎價17,239元；以及同座27樓A7室，實用面積289方呎，成交價496.1萬元，呎價17,166元。其中一個新買家參觀現樓後，特別鍾情整個屋苑環境及配套，地點又鄰近上班，故購入單位作自住。