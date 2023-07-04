示範單位｜港島南岸海盈山三房套 南美洲原野設計主題 用色鮮艷充滿活力(多圖)

位於黃竹坑香葉道11號、由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第4A期「海盈山」提供432伙。單位實用面積介乎351至1,847方呎，間隔涵蓋一房至四房，當中416伙標準戶涉及一房至三房；另16伙為特色單位，實用面積351至1,847方呎。項目預計入伙日期為2025年6月30日。
海盈山設有5個示範單位，其中以第2B座28樓A室為藍本搭建的經改動示範單位，三房一套房間隔，實用面積915方呎。層與層之間高度約3.15米。單位大門入口位置擺放儲物櫃，方便收納，並連接長方寬敞的客飯廳，間隔方正實用。客飯廳同時連接約31方呎露台及16方呎工作平台。單位的室內設計以南美洲的動感原野、熱帶植物以及流水瀑布為主題。客飯廳布置及傢俬用色鮮艷，令室內充滿動感及活力。
↓↓第2座8樓A07室經改動示範單位↓↓
單位採用橫排式設計，客飯廳與所有睡房均享同一景觀，房內大玻璃窗除享戶外景致外，亦令室內採光充足。主人套房面積非常寬敞，除擺放雙人大床外，同時放置大型化妝枱連凳組合，房內流線型天花配襯單位的特色牆身。設計師將其中一間睡房改造成工作室，擺放鏡面及健身工具等。
為貫徹單位的南美洲動感主題，廚房工作檯面及牆身均採用同對比強烈的黑白色雲石鋪砌，既耐看實用，同時令廚房空間有如藝術品般呈現眼前。廚房備有各款名牌家電，包括德國高級廚具品牌GAGGENAU的蒸焗爐、煮食爐、電磁爐、雪櫃、洗衣乾衣機及抽油煙機等，另更設有法國Vinvautz酒櫃。
至於發展商亦設有以第2B座28樓A室為藍本搭建的無改動示範單位。
↓↓第2座8樓A07室無改動示範單位↓↓
海盈山整個項目分為第4A期及第4B期，提供800伙，由兩座住宅大樓組成，兩座均設34層住宅樓層。第4A期的標準單位樓層的層與層之間高度約3.15米，而部分單位及特色單位更達約3.4米，空間感十足；第4A期預計關鍵日期為2025年3月15日。