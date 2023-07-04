示範單位｜港島南岸海盈山三房套 南美洲原野設計主題 用色鮮艷充滿活力(多圖)

位於黃竹坑香葉道11號、由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第4A期「海盈山」提供432伙。單位實用面積介乎351至1,847方呎，間隔涵蓋一房至四房，當中416伙標準戶涉及一房至三房；另16伙為特色單位，實用面積351至1,847方呎。項目預計入伙日期為2025年6月30日。

海盈山設有5個示範單位，其中以第2B座28樓A室為藍本搭建的經改動示範單位，三房一套房間隔，實用面積915方呎。層與層之間高度約3.15米。單位大門入口位置擺放儲物櫃，方便收納，並連接長方寬敞的客飯廳，間隔方正實用。客飯廳同時連接約31方呎露台及16方呎工作平台。單位的室內設計以南美洲的動感原野、熱帶植物以及流水瀑布為主題。客飯廳布置及傢俬用色鮮艷，令室內充滿動感及活力。

↓↓第2座8樓A07室經改動示範單位↓↓