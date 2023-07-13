示範單位｜港島南岸海盈山582呎兩房 「冰島藍湖」設計主題｜多圖

位於黃竹坑香葉道11號、由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第4A期「海盈山」提供432伙。單位實用面積介乎351至1,847方呎，間隔涵蓋一房至四房，當中416伙標準戶涉及一房至三房；另16伙為特色單位，實用面積351至1,847方呎。項目預計入伙日期為2025年6月30日。 海盈山設有5個示範單位，其中以第2A座28樓F室為藍本搭建的經改動示範單位，兩房間隔，實用面積582方呎，層與層之間高度約3.15米，示範單位以「冰島藍湖」為設計主題。單位間隔寬敞方正，長方形客飯廳連接全落地玻璃趟門，以及約22方呎露台加16方呎工作平台，採光度十足。 ↓↓第 2A 座 28 樓 F 室經改動示範單位↓↓

客飯廳空間十足，其中示範單位立體特色牆身以木色面及天然石材，營造出流水瀑布的感覺，配以大地色系及海洋色系的家具，令室內感覺更恬靜舒逸。單位的睡房與客飯廳均為同向，特設偌大的玻璃窗廣納室外景觀及自然光線。 主人睡房空間感十足，放置雙人床後仍可三邊落床，並特別預留位置擺放大型衣櫃，令住戶日後可擺放衣物以至行李箱。示範單位主人睡房設計優雅寧靜，兩邊牆身配備特色牆紙，兩幅牆身的質感展現出「流水」的不同型態，配上條子形假天花燈槽。 此外，發展商設有以第2B座28樓A室為藍本搭建的無改動示範單位。 ↓↓第 2A 座 28 樓 F 室無改動示範單位↓↓