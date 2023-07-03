示範單位｜滙都I連裝修經改動兩房 客飯廳長逾5米 特色牆別具風格(多圖)

位於元朗洪水橋洪安里1號、由泛海國際(129)發展的滙都分為兩期發展，其中第1期「滙都I」已上載售樓說明書，提供623伙。標準單位提供518伙，戶型涵蓋一房至三房；另提供105伙連花園、平台或天台的特色單位。單位實用面積介乎284至522方呎，項目預計入伙日期為2025年6月30日。

滙都I提供3個示範單位，其中以第2座8樓A07室為藍本搭建的經改動示範單位，兩房間隔，實用面積423方呎。設計概念以年輕家庭為背景，並將Green Metro Living的概念融入其中，讓居住者可以享受到更加綠意盎然的生活環境，故單位以淺木色及米白色為主調，融合簡約設計以及別具風格的特色牆身和玻璃窗趟門，格調簡潔。

客飯廳以長形開則，間隔寬敞實用，長約5.08米，層與層之間的高度約2.975米，連接約38方呎特大三合一露台，配以落地玻璃趟門，增加室內採光之餘，亦將室外景色延伸入屋。客飯廳以淺木色及米色為主調，採用意大利品牌Armani的牆紙和凹凸設計的特色牆；而客飯廳及廚房均鋪上淡雅的淺灰色地磚，並與時尚的意式吊燈和家具相得益彰。飯廳放置一套4人餐桌及坐椅，白色圓角桌面配襯灰色餐椅，以及圓形玻璃吊燈。大廳牆身以米色編織紋理之特色牆，一旁裝有飾物架，可展示戶主的藏品及書籍。客廳擺放白色沙發，配以圓形實木茶几，後方木紋牆身設有典雅時尚的壁燈，一室優雅時尚。

↓↓第2座8樓A07室經改動示範單位↓↓