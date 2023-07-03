示範單位｜滙都I連裝修經改動兩房 客飯廳長逾5米 特色牆別具風格(多圖)

位於元朗洪水橋洪安里1號、由泛海國際(129)發展的滙都分為兩期發展，其中第1期「滙都I」已上載售樓說明書，提供623伙。標準單位提供518伙，戶型涵蓋一房至三房；另提供105伙連花園、平台或天台的特色單位。單位實用面積介乎284至522方呎，項目預計入伙日期為2025年6月30日。
滙都I提供3個示範單位，其中以第2座8樓A07室為藍本搭建的經改動示範單位，兩房間隔，實用面積423方呎。設計概念以年輕家庭為背景，並將Green Metro Living的概念融入其中，讓居住者可以享受到更加綠意盎然的生活環境，故單位以淺木色及米白色為主調，融合簡約設計以及別具風格的特色牆身和玻璃窗趟門，格調簡潔。
客飯廳以長形開則，間隔寬敞實用，長約5.08米，層與層之間的高度約2.975米，連接約38方呎特大三合一露台，配以落地玻璃趟門，增加室內採光之餘，亦將室外景色延伸入屋。客飯廳以淺木色及米色為主調，採用意大利品牌Armani的牆紙和凹凸設計的特色牆；而客飯廳及廚房均鋪上淡雅的淺灰色地磚，並與時尚的意式吊燈和家具相得益彰。飯廳放置一套4人餐桌及坐椅，白色圓角桌面配襯灰色餐椅，以及圓形玻璃吊燈。大廳牆身以米色編織紋理之特色牆，一旁裝有飾物架，可展示戶主的藏品及書籍。客廳擺放白色沙發，配以圓形實木茶几，後方木紋牆身設有典雅時尚的壁燈，一室優雅時尚。
↓↓第2座8樓A07室經改動示範單位↓↓
主人房、睡房與客廳同向，享一致景觀。睡房延續客飯廳的色調，以淺木色及米白色為主調，木飾面配襯編織圖案的背景；床背部分以淡黃色飾面，配合柔和燈光；主人房一邊經過改動後提供2米長的大衣櫃，床背後之牆身亦設有一對木格柵趟門。設計師特意將靠近客廳的一間睡房，設計加入林木概念，以木製開放式衣櫥配襯品味型格的樹木紋理之牆身，牆紙採用樹形圖案，配合湖水藍色的床頭板，倍添大自然氣息，並提供衣櫃和書櫃，滿足儲物需求。值得留意，設計師特別於窗戶前添加一對木格柵趟門。
廚房屬開放式設計，設有L形工作檯面，附設收納空間及嵌入式電器；廚房家電設備齊全，採用高級爐具品牌Mia Cucina的煤氣爐，同時配備Gorenje微波焗爐、惠而浦雪櫃及洗衣乾衣機。浴室方面，示範單位擴大了洗漱臉盆的空間，並選用咖啡色的圓形陶瓷馬賽克和豐富的石紋臺面，還有弧形化妝鏡。採用明廁設計，增加室內採光，並備有一系列國際品牌浴室設備，包括德國斯寶亞創電熱水爐及樂聲牌浴室寶，配備化妝鏡及浴缸擋水板。
兩房無改動示範單位
發展商亦設有以第2座8樓A07室為藍本搭建的無改動示範單位，兩房間隔，實用面積423方呎。大門採用實心木門設計，配備Samsung智能電子門鎖，設有多種開鎖方式，方便住客需要。客飯廳及睡房均配備有USB充電插座，兩間睡房與客廳同向，間隔方正實用，睡房二設有轉角大玻璃窗，採光度高。廚房屬開放式設計，設有L形工作檯面，附設收納空間及嵌入式電器，家電設備包括高級爐具品牌Mia Cucina的煤氣爐，配備Gorenje微波焗爐、惠而浦雪櫃及洗衣乾衣機等。浴室採用明廁設計，增加室內採光；選用優質衛浴配備，包括德國斯寶亞創電熱水爐及樂聲牌浴室換氣暖風機，配備化妝鏡及浴缸擋水板，設計美學以至功能享受兼備。
↓↓第2座8樓A07室無改動示範單位↓↓
339呎一房無改動示範單位
另外，以第1座8樓A02室為藍本搭建的無改動示範單位，一房間隔，實用面積339方呎。大門採用實心木門設計，配備Samsung智能電子門鎖，設有多種開鎖方式，方便住客需要。客飯廳以長形開則，長約5.35米，層與層之間的高度約2.975米，連接約38方呎特大三合一露台，配以落地玻璃趟門。睡房與客廳同向，均配備有USB充電插座；單位間隔方正實用，坐享內園開揚綠化景觀。廚房屬開放式設計，設有L形工作檯面，附設收納空間及嵌入式電器，採用高級爐具品牌Mia Cucina的電磁爐，配備Gorenje微波焗爐、惠而浦雪櫃及洗衣乾衣機等。浴室選用優質紋理瓷磚打造牆身及地板，配備包括德國斯寶亞創電熱水爐及樂聲牌浴室換氣暖風機、化妝鏡及浴缸擋水板。
↓↓第1座8樓A02室無改動示範單位↓↓
資料顯示，滙都I由3座住宅大樓組成，提供623伙。標準分層單位戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎321至522方呎；主打兩房單位，提供348伙，實用面積介乎398至453方呎；一房單位提供134伙，實用面積介乎321至345方呎；三房單位佔36伙，實用面積介乎491至522方呎；另設105伙特色單位，而項目預計關鍵日期為2025年6月30日。