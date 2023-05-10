示範單位｜瑜一．天海593方呎兩房連儲物室 橫排式設計 廳房同享維港景

華懋集團與港鐵(066)合作發展的何文田瑜一第IA期「瑜一．天海」(IN ONE ABOVE)屬整個發展項目壓軸一期，提供447伙，戶型涵蓋一至四房，單位實用面積介乎311至1,615方呎。
發展商設有3個示範單位，其中一個兩房連儲物房無改動示範單位，以第2A座18樓C單位為藍本搭建，實用面積593方呎。今期此類戶型提供92伙，實用面積介乎548至597方呎。
單位由香港著名室內設計公司BTR負責室內設計，間隔寬敞實用，採用橫排式設計，客飯廳及所有睡房都能欣賞維港景觀。值得一提，單位不設長走廊位，居室空間更見實用。
大門採用實心木門設計，配備Philips智能電子門鎖。客飯廳以長形開則，長約5.935米、闊約2.85米，層與層之間的高度約3.225 米，連接約27方呎露台，配以落地玻璃趟門，廣納自然光線。主人睡房及睡房間隔方正實用；主人睡房擺放大床後，三邊仍留有寛裕空間，外接約16方呎工作平台。露台及工作平台均設有典雅時尚設計之壁燈；客飯廳及睡房窗邊預留位置安裝窗簾路軌。
廚房屬梗廚設計，設有L形工作檯面，連接寬敞儲物室及洗手間，可隨時按住戶需要，變成工人房，設計貼心又實用。廚房工作檯面採用亮麗人造石材，牆身採用仿雲石紋理瓷磚鋪面。廚櫃為著重時尚美感的意大利著名品牌Poliform，設有感應燈，並配備多款歐洲知名品牌的電器及爐具，包括德國品牌 Miele 之蒸焗爐、抽油煙機、炒鑊及雙頭氣體煮食爐，以及德國品牌Siemens之嵌入式雪櫃及洗衣乾衣機。
浴室採用明廁設計，配備一系列國際品牌浴室設備，如德國品牌Villeroy & Boch 座廁及洗手盆、德國品牌Bette浴缸，以及意大利品牌Gessi洗手盆水龍頭和花灑套裝。
瑜一．天海由2座住宅大樓組成，提供447伙，戶型涵蓋一至四房，單位實用面積介乎311至1,615方呎，預計關鍵日期為2024年11月29日。