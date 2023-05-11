示範單位｜瑜一．天海960方呎三房套連儲物室 融入現代禪風藝術 打造茶室

華懋集團與港鐵(066)合作發展的何文田瑜一第IA期「瑜一．天海」(IN ONE ABOVE)屬整個發展項目壓軸一期，提供447伙，戶型涵蓋一至四房，單位實用面積介乎311至1,615方呎。

發展商設有3個示範單位，其中兩個同為三房一套連儲物室間隔，以第1B座18樓A單位為藍本搭建，實用面積960方呎，分別設有交樓標準及經改動示範單位。今期此類戶型提供172伙，實用面積介乎889至1,145方呎。

經改動示範單位由英國著名室內設計團隊Conran and Partners負責設計，以「大自然美學」為主題，整體設計簡約清新，融合現代禪風藝術風格，透過白色、淺灰色及淺木色主調，加入各種自然淡雅的紋理、實木等元素，打造讓人放鬆身心的舒適居亭。設計師特意將最近客廳的一間睡房改為開放式茶室，並以籐織屏風及一組茶具展示架與客廳作分隔，既保留空間的連貫，又貫徹單位的禪風設計特色。茶室天花以鏡面設計，懸掛了精緻的植物裝置，配合一側的灰色特色石牆，牆身不同層次的紋理線條清晰可見。茶室中間擺放一張原木茶桌及4張藤椅，住戶可邀請三五知己安坐茶室閒聊，品茗茶藝。

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