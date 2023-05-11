示範單位｜瑜一．天海960方呎三房套連儲物室 融入現代禪風藝術 打造茶室

華懋集團與港鐵(066)合作發展的何文田瑜一第IA期「瑜一．天海」(IN ONE ABOVE)屬整個發展項目壓軸一期，提供447伙，戶型涵蓋一至四房，單位實用面積介乎311至1,615方呎。
發展商設有3個示範單位，其中兩個同為三房一套連儲物室間隔，以第1B座18樓A單位為藍本搭建，實用面積960方呎，分別設有交樓標準及經改動示範單位。今期此類戶型提供172伙，實用面積介乎889至1,145方呎。
經改動示範單位由英國著名室內設計團隊Conran and Partners負責設計，以「大自然美學」為主題，整體設計簡約清新，融合現代禪風藝術風格，透過白色、淺灰色及淺木色主調，加入各種自然淡雅的紋理、實木等元素，打造讓人放鬆身心的舒適居亭。設計師特意將最近客廳的一間睡房改為開放式茶室，並以籐織屏風及一組茶具展示架與客廳作分隔，既保留空間的連貫，又貫徹單位的禪風設計特色。茶室天花以鏡面設計，懸掛了精緻的植物裝置，配合一側的灰色特色石牆，牆身不同層次的紋理線條清晰可見。茶室中間擺放一張原木茶桌及4張藤椅，住戶可邀請三五知己安坐茶室閒聊，品茗茶藝。
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單位樓層高度達3.225米，空間感十足。入門位置設玄關位，特設雙門儲物櫃方便收納。客飯廳以長形開則，間隔寬敞實用，長約8.9米、闊約3.25米，層與層之間的高度約3.225米，連接約27方呎露台，配以落地玻璃趟門，廣納自然光線。客飯廳以白色、淺灰色及淺木色為主調，採用淺色木地板，貫徹簡約與樸實的主題，並選用燈槽設計，柔和燈光倍感溫馨舒逸。客廳擺放米色布藝沙發，配以圓形實木茶几，一旁特色牆飾有灰藍色連綿山脈圖案。飯廳放置6人餐桌，配襯現代感造型吊燈及灰白色抽象畫，另一旁設有籐織面淺木色櫃，展示戶主的品酒鑑藏。
至於單位採用橫排式設計，客飯廳與所有睡房均享同一景觀；特大主人套房外接工作平台，擺放大床後，三邊仍有寛裕空間，同時設有雙門大型衣櫃。主人套房以淡灰色為主調，床背部分以特色屏風作裝飾，多功能鏡面滲光電視架，配以金屬條子，而電視架下的木質展示板可作擺設和梳妝台之用。另一睡房設計成兒童房，以粉紅色為主調，衣櫃飾面加上活潑黑白動物圖案，一旁為粉色拱形書桌，配襯白雲造型吊燈。而單位主人套廁與客廁均採用明廁設計，增加採光度及有助空氣流通。主人浴室設有淋浴間及配備德國品牌Bette浴缸，並配一系列國際品牌浴室設備。
廚房屬梗廚設計，設有三邊工作檯面，連接儲物室及洗手間，讓住戶可增添儲物位置，空間使用上更為靈活。廚房工作檯面採用亮麗人造石材，牆身採用仿雲石紋理瓷磚鋪面，美觀耐用。廚櫃為意大利著名品牌Poliform，設有感應燈，方便煮食時隨時開燈，並配備多款歐洲知名品牌的電器及爐具，更備有法國品牌Vinvautz酒櫃；而廚房更設有獨立冷氣機。
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瑜一．天海由2座住宅大樓組成，提供447伙，戶型涵蓋一至四房，單位實用面積介乎311至1,615方呎，預計關鍵日期為2024年11月29日。