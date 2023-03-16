示範單位｜瑜一1B期464方呎兩房曝光 樓高3.225米 鞋櫃備UV消毒燈

今年首個應市的市區鐵路全新盤、位於何文田站上蓋的瑜一第1B期，最新開放兩房經改動及無改動示範單位予傳媒參觀，單位以第IB期11第3B座18樓C室為藍本搭建，實用面積464方呎。瑜一示範單位及售樓處設於荃灣如心廣場一期5樓，本周五起上午11時至晚上8時開放予公眾參觀。
經改動示範單位由英國著名室內設計團隊Conran and Partners 負責設計，以「靜謐生活」為主題，「靜謐」意思為「安寧、平靜」，透過簡約設計，令家居洋溢幸福平和的暖意，亦巧妙地呼應項目提倡的圓逸生活。單位以淡雅灰色及淺木色為主調，融合現代禪風的空間美學，配襯簡潔線條及深淺不一的木色系家具。
單位入門位置設玄關位，特設木鞋架方便收納；牆身以木格柵飾面，裝有掛衣架及酒架，可存放大衣及展示戶主的品酒鑑藏，美觀實用。客飯廳以長形開則，間隔寬敞實用，長約5.5米、闊約2.7米，層與層之間的高度約3.225米，連接約22方呎露台，配以落地玻璃趟門，享九龍東海景。
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客飯廳及睡房空間均鋪上淺灰色地氈，客飯廳以淡雅灰色及淺木色為主調，並選用燈槽設計。飯廳放置2人餐桌及2張藤椅，客廳擺放淺灰色布藝沙發，配以圓形實木茶几，後方的半透明特色霧化玻璃飾有山脈線條，書房空間若隱若現。
廚房屬開放式設計，位於門口位置，設有L形工作檯面，配備多款歐洲知名品牌的電器及爐具，包括德國品牌Miele的抽油煙機、蒸焗爐及電磁爐，以及德國品牌Siemens之嵌入式雪櫃及洗衣乾衣機等。
睡房與客廳同向，享九龍東海景景觀。睡房外接約16方呎工作平台，擺放大床後，三邊仍有寛裕空間；床背部分以淡灰色絨布飾面，大床兩側放置木系床頭櫃，另一邊設有衣櫃及展示空間，配合柔和燈光。設計師特意將靠近客廳的一間睡房改為書房，特色牆飾有凹凸有致的山脈圖案，配以滲光效果，不同層次的紋理線條清晰可見；另一邊牆身以飾有山脈線條的半透明特色霧化玻璃與客廳作分隔。
浴室採明廁設計，嚴選仿雲石紋理瓷磚打造牆身及地台，配備一系列國際品牌浴室設備，如德國品牌Villeroy & Boch座廁和洗手盆，以及意大利品牌Gessi洗手盆水龍頭和花灑套裝；浴室配備德國品牌Bette浴缸。
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無改動示範單位由香港著名室內設計公司BTR負責室內設計，客飯廳以長形開則，間隔寬敞實用，露台配以落地玻璃趟門，室內採光及空間感十足。單位採用橫排式設計，客飯廳與所有睡房均享同一景觀，享九龍東海景。單位浴室採用明廁設計，增加採光度及有助空氣流通。單位入門玄關位設多功能儲物櫃，提供收納空間及鞋櫃間隔，備有無線充電器及UV殺菌功能，牆身更設有電力插座連USB充電接口。
大門採用實心木門設計，配備Philips智能電子門鎖，設有多種開鎖方式，包括密碼鍵盤、加密門卡和生物辨識指紋感應等，亦可隨時隨地為特定訪客設立臨時密碼或預設一次性密碼等多種開鎖方法，方便住客需要。
瑜一位於何文田忠孝街1號，分3期發展，當中第1B期由1座住宅大樓組成，提供183伙，單位實用面積介乎336至1,234方呎，戶型涵蓋一房至四房。項目設有總面積7,822方呎住客會所，預計關鍵日期為2024年11月29日，樓花期長約20個月。