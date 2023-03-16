示範單位｜瑜一1B期464方呎兩房曝光 樓高3.225米 鞋櫃備UV消毒燈

今年首個應市的市區鐵路全新盤、位於何文田站上蓋的瑜一第1B期，最新開放兩房經改動及無改動示範單位予傳媒參觀，單位以第IB期11第3B座18樓C室為藍本搭建，實用面積464方呎。瑜一示範單位及售樓處設於荃灣如心廣場一期5樓，本周五起上午11時至晚上8時開放予公眾參觀。

經改動示範單位由英國著名室內設計團隊Conran and Partners 負責設計，以「靜謐生活」為主題，「靜謐」意思為「安寧、平靜」，透過簡約設計，令家居洋溢幸福平和的暖意，亦巧妙地呼應項目提倡的圓逸生活。單位以淡雅灰色及淺木色為主調，融合現代禪風的空間美學，配襯簡潔線條及深淺不一的木色系家具。

單位入門位置設玄關位，特設木鞋架方便收納；牆身以木格柵飾面，裝有掛衣架及酒架，可存放大衣及展示戶主的品酒鑑藏，美觀實用。客飯廳以長形開則，間隔寬敞實用，長約5.5米、闊約2.7米，層與層之間的高度約3.225米，連接約22方呎露台，配以落地玻璃趟門，享九龍東海景。

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