示範單位｜睿峰319呎連裝修傢俬一房 現代奢華設計風格｜多圖

由鼎珮集團持有的長沙灣現樓新盤「睿峰」設有全新現樓連裝修及家具示範單位，為西翼25樓C室，實用面積319方呎，一房間隔，已開放予公眾參觀。
單位以Mono Deluxe的概念打造，全屋以極簡的單色調，黑色、白色和灰色，配以大膽的圖案，呈現出簡約、現代和奢華感的時尚型格效果，並以深厚、豐富的紋理與傢具混合配搭，營造出簡約而精緻，呈現出現代奢華的風格，設計概念適合追求高品質生活和現代奢華感的人士。
大門設Samsung智能門鎖，甫入室內，旁邊設有高身儲物櫃，而落地大玻璃窗外接露台。客廳的設計著重於黑白灰的色調，搭配著金屬質感的家具和燈飾，營造出現代感和奢華感。配上簡單綫條的畫作或黑白攝影作品，展現出獨特的藝術氛圍。在客廳與廚房之間設置一個小型的吧台並配以現代風格的椅子，擺放著精緻的咖啡機和咖啡杯，為室內空間增添一絲簡約悠閒的感覺。單位採開放式廚房設計，選用光滑的大理石台面和高品質的不鏽鋼電器，展現出現代奢華的設計風格。單位提供一系列品牌家電配備，包括DAIKIN酒店隱藏式冷暖空調、Miele嵌入式蒸爐、煮食爐及抽油煙機等。
睡房設計繼續延續Mono Deluxe的概念，床邊擺放簡單設計的衣櫃，床上使用高品質的床單和舒適的羽絨被。窗簾選用高質感的簾子，讓光線柔和地進入室內。在牆上懸掛現代藝術作品，為臥室帶來一絲獨特和奢華的氛圍。
浴室的設計注重於簡約和高品質，使用大理石地板和牆面，配以光滑的石材洗手台和現代感的浴缸。淋浴區選用透明玻璃隔板，展示出室內的現代設計風格。
「睿峰」位於長沙灣東京街29號，提供414伙，標準單位實用面積由224至639方呎，間隔由開放式至三房，另設有平台特色戶，實用面積由203至758方呎，平台面積由62至375方呎不等。