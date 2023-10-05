示範單位｜睿峰319呎連裝修傢俬一房 現代奢華設計風格｜多圖

由鼎珮集團持有的長沙灣現樓新盤「睿峰」設有全新現樓連裝修及家具示範單位，為西翼25樓C室，實用面積319方呎，一房間隔，已開放予公眾參觀。

單位以Mono Deluxe的概念打造，全屋以極簡的單色調，黑色、白色和灰色，配以大膽的圖案，呈現出簡約、現代和奢華感的時尚型格效果，並以深厚、豐富的紋理與傢具混合配搭，營造出簡約而精緻，呈現出現代奢華的風格，設計概念適合追求高品質生活和現代奢華感的人士。

大門設Samsung智能門鎖，甫入室內，旁邊設有高身儲物櫃，而落地大玻璃窗外接露台。客廳的設計著重於黑白灰的色調，搭配著金屬質感的家具和燈飾，營造出現代感和奢華感。配上簡單綫條的畫作或黑白攝影作品，展現出獨特的藝術氛圍。在客廳與廚房之間設置一個小型的吧台並配以現代風格的椅子，擺放著精緻的咖啡機和咖啡杯，為室內空間增添一絲簡約悠閒的感覺。單位採開放式廚房設計，選用光滑的大理石台面和高品質的不鏽鋼電器，展現出現代奢華的設計風格。單位提供一系列品牌家電配備，包括DAIKIN酒店隱藏式冷暖空調、Miele嵌入式蒸爐、煮食爐及抽油煙機等。