示範單位｜筲箕灣新盤傲華324方呎連裝修一房 睡房採雙趟門設計 配時尚型格綠廚櫃(多圖)

由協成行發展的傲華位於筲箕灣東大街121號，提供156伙，單位實用面積介乎190至737方呎。其中開放式涉54伙、一房佔72伙、兩房設18伙，而連平台或天台的特色戶提供12伙。項目地下及1樓為商店樓面，2樓為住客會所，全盤不設車位，預計入伙日期為2025年5月31日。

發展商示範單位及展銷廳設於鰂魚涌英皇道1001號3樓，提供3款示範單位，實用面積分別為220、324及456方呎。其中以18樓E室為藍本搭建，屬一房無改動裝修示範單位，實用面積324方呎。

單位客飯廳以長形開則，間隔寬敞實用，並連接三合一新式設計露台，面積合共39方呎；而單位層與層之間的高度約3.15米。門口放置一組合櫃，上層作收納，下層作鞋櫃。鞋櫃有紫外線殺菌燈，保障住戶健康。單位內的木條特色牆，既可加強單位的視覺空間感，亦有掛放衣物的功能。