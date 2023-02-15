示範單位｜藍田新盤KOKO ROSSO 468方呎一房 設計昇華 簡約清新木色系為主調

會德豐地產藍田KOKO HILLS第3A期KOKO ROSSO設有3個示範單位，全部皆採用玻璃幕牆，層與層之間高度3.15米，空間感十足。單位工作平台都與露台合併，令露台更實用，且採雙開趟門，可以兩邊趟開。另單位選用加入抗病毒空氣過濾網的大金空調，打造潔淨家居。

其中一個為連裝修示範單位，屬第6座18樓B室，實用面積468方呎，為一房連開放式廚房間隔。單位設計以雪山上的木屋chalet為靈感，全屋以簡約清新的木色系為主調。一入屋經過約22方呎的玄關，開放式廚房位於大門右邊，廚櫃以曲尺工作枱面設計，廚具選用國際知名品牌Siemens。

客飯廳呈L形，住戶可按需要再分隔一間房間，變為長形客飯廳，而設計師就將單位打造成一間睡房和一間書房設計。客飯廳連合共38方呎的「三合一」露台，示範單位就擺放多種盆栽。

單位房與廳房同向，眺望一線維港海景。書房設有大窗，採光度十足。主人睡房間隔同樣方正實用，可擺放雙人大床及開放式衣櫃，並貫徹設計大自然系的主題，採用淺木色主調。浴室採企缸設計，備有窗戶有助排走濕氣，保持乾爽。

至於項目第6座的B室，實用面積均為468方呎，全屬兩房開則。發展商僅將18樓B室改為一房連書房間隔。

↓↓第6座18樓B室↓↓