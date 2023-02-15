示範單位｜藍田新盤KOKO ROSSO 468方呎一房 設計昇華 簡約清新木色系為主調

會德豐地產藍田KOKO HILLS第3A期KOKO ROSSO設有3個示範單位，全部皆採用玻璃幕牆，層與層之間高度3.15米，空間感十足。單位工作平台都與露台合併，令露台更實用，且採雙開趟門，可以兩邊趟開。另單位選用加入抗病毒空氣過濾網的大金空調，打造潔淨家居。
其中一個為連裝修示範單位，屬第6座18樓B室，實用面積468方呎，為一房連開放式廚房間隔。單位設計以雪山上的木屋chalet為靈感，全屋以簡約清新的木色系為主調。一入屋經過約22方呎的玄關，開放式廚房位於大門右邊，廚櫃以曲尺工作枱面設計，廚具選用國際知名品牌Siemens。
客飯廳呈L形，住戶可按需要再分隔一間房間，變為長形客飯廳，而設計師就將單位打造成一間睡房和一間書房設計。客飯廳連合共38方呎的「三合一」露台，示範單位就擺放多種盆栽。
單位房與廳房同向，眺望一線維港海景。書房設有大窗，採光度十足。主人睡房間隔同樣方正實用，可擺放雙人大床及開放式衣櫃，並貫徹設計大自然系的主題，採用淺木色主調。浴室採企缸設計，備有窗戶有助排走濕氣，保持乾爽。
至於項目第6座的B室，實用面積均為468方呎，全屬兩房開則。發展商僅將18樓B室改為一房連書房間隔。
↓↓第6座18樓B室↓↓
第6座18樓A室 實用面積489方呎兩房梗廚
餘下兩個為交樓標準示範單位，其中第6座18樓A室，實用面積489方呎，兩房間隔，適合是換摟客及小家庭。大門旁邊為獨立廚房，睡房與客廳同向，坐擁相同方向的優美維港景色。浴室設有窗戶，增強採光及通風，而牆身及地板選用意大利抗菌瓷磚。
配合北意大利Wine & Dine主題，單位廚櫃及浴室鏡櫃加入玫瑰金色金屬邊飾面。廚房配備紅酒杯架及平板電腦架，方便住戶一邊下廚一邊觀看影片和翻閲食譜，亦配備國際知名品牌Siemens廚具。
↓↓第6座18樓A室↓↓
第7座18樓F室 實用面積308方呎一房
另為第7座18樓F室，實用面積308方呎，一房間隔，適合首置人士，發展商早前更透露，部分一房單位售價低於600萬元。單位大門旁為開放式廚房，配備國際知名品牌Miele蒸爐及Siemens廚具。客飯廳呈長形，間隔方正實用，易於擺放傢俬。廳房同向，享翠綠山景。房間採套房設計，浴室設於主人睡房內，意味客人需經過主人房才能進入浴室。
↓↓第7座18樓F室↓↓
KOKO ROSSO由2幢住宅大樓組成，分別為第6座及第7座。單位實用面積介乎268至988方呎，戶型涵蓋一房至三房戶型；另提供低層連平台特色戶、頂層連天台特色戶，以及2個天際特色戶。項目預計關鍵日期為2024年6月30日，樓花期長約17個月。