示範單位｜觀塘Bal Residence 349方呎一房 客飯廳曲尺型設計布局分明

位於觀塘恆安街18號、由麗新發展(488)與市區重建局合作的觀塘Bal Residence，今日(23日)公布首張價單，涉及56伙，實用面積介乎338至349方呎，全屬一房間隔。價單定價由658萬至880.3萬元，呎價介乎19,136元至25,516元。以「120天現金優惠付款計劃」提供最高11.75%折扣計算，單位折實售價則由580.69萬至776.87萬元，折實呎價介乎16,888至22,518元；今批單位折實平均呎價19,554元。
項目即日開放兩個示範單位予公眾參觀，均為一房無改動示範單位，而標準單位層與層之間的高度為3.15米。
其中18樓F室，實用面積349方呎，連22方呎露台及16方呎工作平台。入門迎來長方形開放式廚房，設有雪櫃及洗衣機等基本家電，亦有廚櫃提供儲物空間。客飯廳曲尺型設計，布局分明，並連接合共38方呎的露台及工作平台，空間感十足。浴室置於睡房內，若有客人到訪就須經過睡房才能進入洗手間，影響住戶私隱度；而浴室採企缸設計，設有窗戶，有助通風排走濕氣。
↓↓18樓F室一房↓↓
另一示範單位為18樓E室，實用面積340方呎，連22方呎露台及16方呎工作平台。客飯廳方正實用，住戶易於擺放家具，配合落地大玻璃窗外接露台，採光度充足。
單位屬開放式廚房設計，曲尺型工作枱面，有基本家電設備，如雪櫃及洗衣機，亦有廚櫃提供儲物空間。
睡房寬敞實用，相信配置衣櫃睡床後可三邊落床，且仍有充裕的活動空間。浴室置於睡房內，若有客人到訪就須經過睡房才能進入洗手間，影響住戶私隱度，且浴室不設窗戶。
↓↓18樓E室一房↓↓
Bal Residence採用創新無接觸技術，包括免觸式大廈入口大門、免觸式電梯按制及智能信箱等，所有單位亦採用智能門鎖及智能平板裝置，可供住客進行視像對講、客戶服務員對話、會所預約服務、接收大廈通告、垃圾筒容量記錄以及CCTV等功能，加上室內設有空氣質素探察儀以監察空氣健康清新情況。
廚櫃由著名品牌Manhatten為項目度身訂做，配以無縫工作桌面，選材用料採用自然色系，時尚而富設計感。廚房內一系列先進家電均用上國際優質品牌如惠而浦、樂聲及斯寶亞創等產品，與為單位度身訂造的特色廚櫃合為一體，簡潔時尚與實用兼備，儲物空間亦非常充足。
浴室配置德國品牌Duravit坐廁及洗手盆，亦有Hansgrohe水龍頭連花灑套裝。獨立鏡櫃設計簡約，地櫃枱面以天然雲石打造，盡顯時尚雅緻。
同場加映：會所「Club Balans」模型
設計師特意將"Wellness Living"主題融入Bal Residence會所「Club Balans」內，讓住客透過不同的生活體驗，平衡工作與休息，尋找屬於自己理想的生活節奏。「Club Balans」為Pet Friendly會所，特別設有Pet Garden等設施令住客與愛寵共享歡樂時刻。
健身室「BAL Gym」內設有全港首個住宅項目引入的全新智能健身設備Reax Boxe 360，以先進的設備配合互動的程式鍛鍊身體。宴會廳 「BAL Space」內配備Aspara水耕機，將Farm-to-table概念帶進會所，住客可與賓客烹調及享用自家種植的蔬菜。
會所特設「BAL Bar」讓住客可與朋友小酌一番，亦可於小舞台上盡情表演大展歌喉。
Bal Residence屬單幢式物業，提供156伙，單位實用面積介乎300至793方呎，戶型涵蓋一房至三房。預計關鍵日期為2024年3月31日，樓花期長約13個月。售樓處及示範設於油塘崇信街6號地下。