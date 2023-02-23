示範單位｜觀塘Bal Residence 349方呎一房 客飯廳曲尺型設計布局分明

另一示範單位為18樓E室，實用面積340方呎，連22方呎露台及16方呎工作平台。客飯廳方正實用，住戶易於擺放家具，配合落地大玻璃窗外接露台，採光度充足。 單位屬開放式廚房設計，曲尺型工作枱面，有基本家電設備，如雪櫃及洗衣機，亦有廚櫃提供儲物空間。 睡房寬敞實用，相信配置衣櫃睡床後可三邊落床，且仍有充裕的活動空間。浴室置於睡房內，若有客人到訪就須經過睡房才能進入洗手間，影響住戶私隱度，且浴室不設窗戶。 ↓↓18樓E室一房↓↓