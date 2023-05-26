示範單位｜NOVO LAND第2A期三房套 玄關設高身儲物櫃 櫃面附磁吸功能夠貼心！

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND位於屯門欣寶路8號，為區內歷來最大型私人住宅發展項目，第2A期由3座物業組成，分別為Arreso第3座、Arreso第5座及Charlot第1座，合共提供929伙。單位實用面積介乎216至1,528方呎，戶型涵蓋開放式至三房，另設特色單位，預計關鍵日期為2024年5月16日。

今期設有3個示範單位予公眾參觀，其中Arreso第3座18樓A1單位之無改動示範單位，屬三房一套(開放式廚房連玻璃趟門)間隔，實用面積692方呎。

樓層與樓層之間的高度約3.15米。單位採用低幅射IGU鍍膜雙層中空玻璃幕牆，有效隔熱隔聲，保持室內恆溫舒適。大門採用實心木門設計，配備LOCKLY智能電子門鎖，設有多種開鎖方式，更設有Comelit視像對講機，滿足住戶的家居安全需求。大門側旁設有高身儲物櫃，內附多格層板，提供充裕貯物空間，更設USB插頭的電插座，而部分儲物櫃面附有磁吸功能，可作告示板之用。