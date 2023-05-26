示範單位｜NOVO LAND第2A期三房套 玄關設高身儲物櫃 櫃面附磁吸功能夠貼心！

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND位於屯門欣寶路8號，為區內歷來最大型私人住宅發展項目，第2A期由3座物業組成，分別為Arreso第3座、Arreso第5座及Charlot第1座，合共提供929伙。單位實用面積介乎216至1,528方呎，戶型涵蓋開放式至三房，另設特色單位，預計關鍵日期為2024年5月16日。
今期設有3個示範單位予公眾參觀，其中Arreso第3座18樓A1單位之無改動示範單位，屬三房一套(開放式廚房連玻璃趟門)間隔，實用面積692方呎。
樓層與樓層之間的高度約3.15米。單位採用低幅射IGU鍍膜雙層中空玻璃幕牆，有效隔熱隔聲，保持室內恆溫舒適。大門採用實心木門設計，配備LOCKLY智能電子門鎖，設有多種開鎖方式，更設有Comelit視像對講機，滿足住戶的家居安全需求。大門側旁設有高身儲物櫃，內附多格層板，提供充裕貯物空間，更設USB插頭的電插座，而部分儲物櫃面附有磁吸功能，可作告示板之用。
客飯廳呈長方形設計，長約6.005米，寬約2.7米，布局方正闊落，住戶可從容擺放各式各樣家具。地台採用淺色石紋瓦鋪砌，客飯廳相連的23方呎露台採用落地玻璃趟門設計，吸納戶外自然光線。此外，客飯廳、主人睡房及兩間睡房亦已預先安裝遮光布藝窗簾，優化遮光效能。
單位採用時尚開放式廚房設計，更備有玻璃趟門，有效阻隔油煙並同時節省空間，更設有窗戶，空間更見通爽明亮。廚房寬敞實用，設置長形工作檯面，牆上裝設有置物架，貼心實用。洗滌盤更細心配備多功能配件，疏水卷軸及疏水篩，可穩固置於洗滌盤邊，方便住戶作切菜、洗滌及瀝水之用；配襯多組高雅象牙白色及淡色木紋廚櫃，內置升降吊架及層板，設計雅緻大方且提升整體收納空間。廚房提供一系列專業廚房家電組合，包括Siemens七合一微蒸烤焗爐、煤氣爐、電磁爐及抽油煙機；Samsung雪櫃；Whirlpool洗衣乾衣機，設備齊全，皆為嵌入式設計。
睡房區域處於單位的另一端，分別設有主人睡房、兩間客睡房及兩間浴室。三間睡房呈橫排式設計，均享同一座向景觀。此外，房門配以防塵及隔音片，強化房門隔音。睡房地台以溫暖色系複合木地板鋪砌，為居室提升溫暖自然感覺。主人套房位於睡房區末端，倍添私隱度。房間設有玻璃大窗及17方呎工作平台，同時將窗外風光及自然光線引入室內。主人睡房空間感十足，放置雙人床後仍感寬敞，更預留有衣櫃位置，近大窗位置的間牆上更配有USB插頭的電插座。
主人浴室地板採用色調淡雅的石紋設計，延伸至牆身，配備三件頭浴室配備，包括淋浴間、洗手盆及坐廁，更裝設浴室寶。浴室置物空間充裕，設有洗手盆櫃及鏡櫃並設USB插頭的電插座，內設層架，供住戶放置洗滌用品，更配備可伸縮掛衣繩。
至於浴室牆身設計色調自然淡雅，配備三件頭浴室配備，包括淋浴間、洗手盆及坐廁，更裝設具有暖風及空氣消毒功能之Cold Magic抽濕機。浴室亦細心設計置物位置，提供洗手盆櫃及鏡櫃，更配備可伸縮晾衣繩。
NOVO LAND第2A期位於屯門欣寶路8號，由3座住宅大樓組成，分別為Arreso第3座、Arreso第5座及Charlot第1座，合共提供929伙。單位實用面積介乎216至1,528方呎，戶型涵蓋開放式至三房，另設特色單位，預計關鍵日期為2024年5月16日。