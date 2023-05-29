示範單位｜NOVO LAND第2A期245方呎開放式 廚櫃設計雅緻大方且善用空間

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND位於屯門欣寶路8號，為區內歷來最大型私人住宅發展項目，第2A期由3座物業組成，分別為Arreso第3座、Arreso第5座及Charlot第1座，合共提供929伙。單位實用面積介乎216至1,528方呎，戶型涵蓋開放式至三房，另設特色單位，預計關鍵日期為2024年5月16日。

今期設有3個示範單位予公眾參觀，其中Arreso 5座18樓F單位之無改動示範單位，屬開放式間隔，實用面積245方呎。

樓層與樓層之間的高度為3.15米。單位坐向西北，露台採用落地玻璃趟門設計，吸納戶外自然光線，加強客飯廳空間感。單位間隔方正實用，配備LOCKLY智能電子門鎖，設有多種開鎖方式，更設有Comelit視像對講機。

大門右側設有一列白色高身儲物櫃，內置多個層板，提供貯物空間，方便住戶放置鞋履及各式家居物品，更設USB插頭的電插座，而部分儲物櫃面附有磁吸功能，可作告示板之用。單位呈長方形設計，空間實用，住戶可從容擺放各式各樣的家具，倍添靈活性。地台採用淺色木紋防潮地板鋪砌，塑造溫暖居家氛圍。客飯廳相連的23方呎露台採用落地玻璃趟門設計，吸納戶外自然光線。此外，客飯廳亦已預先安裝遮光布藝窗簾。