示範單位｜NOVO LAND第2A期245方呎開放式 廚櫃設計雅緻大方且善用空間

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND位於屯門欣寶路8號，為區內歷來最大型私人住宅發展項目，第2A期由3座物業組成，分別為Arreso第3座、Arreso第5座及Charlot第1座，合共提供929伙。單位實用面積介乎216至1,528方呎，戶型涵蓋開放式至三房，另設特色單位，預計關鍵日期為2024年5月16日。
今期設有3個示範單位予公眾參觀，其中Arreso 5座18樓F單位之無改動示範單位，屬開放式間隔，實用面積245方呎。
樓層與樓層之間的高度為3.15米。單位坐向西北，露台採用落地玻璃趟門設計，吸納戶外自然光線，加強客飯廳空間感。單位間隔方正實用，配備LOCKLY智能電子門鎖，設有多種開鎖方式，更設有Comelit視像對講機。
大門右側設有一列白色高身儲物櫃，內置多個層板，提供貯物空間，方便住戶放置鞋履及各式家居物品，更設USB插頭的電插座，而部分儲物櫃面附有磁吸功能，可作告示板之用。單位呈長方形設計，空間實用，住戶可從容擺放各式各樣的家具，倍添靈活性。地台採用淺色木紋防潮地板鋪砌，塑造溫暖居家氛圍。客飯廳相連的23方呎露台採用落地玻璃趟門設計，吸納戶外自然光線。此外，客飯廳亦已預先安裝遮光布藝窗簾。
單位採開放式廚房設計，配備長形工作檯面，牆上裝設有置物架及設USB插頭的電插座。洗滌盤貼心配備疏水卷軸，方便住戶作瀝水之用，配襯高雅象牙白色及淡灰色廚櫃，同時廚櫃內設收納式摺疊餐桌，住戶用餐時拉出淺灰色餐桌，放置椅子後，即變成用餐區，增加飯廳及廚房的互動性。廚房設備齊全，精選一系列專業廚房家電組合，包括Siemens七合一微蒸烤焗爐、電磁爐及抽油煙機；Samsung雪櫃；Whirlpool洗衣乾衣機，皆為嵌入式設計，令空間更為優雅一致，更貼心設置TP-LINK路由器%的位置，照顧住戶生活上每一項細節。單位亦配備光纖及CAT-6網路線%，客廳亦配置入牆式Wi-Fi 6無線上網系統，住戶可自費向服務供應商申請上述寬頻服務。另設Smart Station智慧中心，以及預設智能家居平台，可配合住戶自費購買及安裝之智能家居產品。
浴室地板採用色調淡雅的淺色雲石石紋設計，延伸至牆身，配備3件頭浴室配備，包括淋浴間、洗手盆及坐廁，更裝設具有暖風及空氣消毒功能之抽濕機，打造悠然舒適的淋浴空間。浴室置物空間充裕，貼心設置洗手盆櫃及鏡櫃，內設層架，供住戶放置洗滌用品，並設USB插頭的電插座，更配備可伸縮掛衣繩。
NOVO LAND第2A期位於屯門欣寶路8號，由3座住宅大樓組成，分別為Arreso第3座、Arreso第5座及Charlot第1座，合共提供929伙。單位實用面積介乎216至1,528方呎，戶型涵蓋開放式至三房，另設特色單位，預計關鍵日期為2024年5月16日。