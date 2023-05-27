示範單位｜NOVO LAND第2A期464方呎兩房 間隔方正寸寸實用

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND位於屯門欣寶路8號，為區內歷來最大型私人住宅發展項目，第2A期由3座物業組成，分別為Arreso第3座、Arreso第5座及Charlot第1座，合共提供929伙。單位實用面積介乎216至1,528方呎，戶型涵蓋開放式至三房，另設特色單位，預計關鍵日期為2024年5月16日。

今期設有3個示範單位予公眾參觀，其中Arreso第3座18樓G單位之無改動示範單位，屬兩房(開放式廚房)間隔，實用面積464方呎。

樓層與樓層之間的高度約3.15米。單位坐向東北，空間感十足，適合小型家庭入住。單位大門配備LOCKLY智能電子門鎖，設有多種開鎖方式。大門右側精心備有收納空間，設有一列淺色木紋高身儲物櫃，內置多個層板，方便住戶放置鞋履及各式家居物品，更配備USB插頭的電插座。

客飯廳長約4.725米，寬約2.45米，呈長方形設計，布局方正闊落，住戶可靈活擺放各式各樣的家具。客飯廳連接22方呎露台，採用落地玻璃趟門設計，引景入室，更充分引入自然光線，提升家居整體空間感。