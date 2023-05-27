示範單位｜NOVO LAND第2A期464方呎兩房 間隔方正寸寸實用

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND位於屯門欣寶路8號，為區內歷來最大型私人住宅發展項目，第2A期由3座物業組成，分別為Arreso第3座、Arreso第5座及Charlot第1座，合共提供929伙。單位實用面積介乎216至1,528方呎，戶型涵蓋開放式至三房，另設特色單位，預計關鍵日期為2024年5月16日。
今期設有3個示範單位予公眾參觀，其中Arreso第3座18樓G單位之無改動示範單位，屬兩房(開放式廚房)間隔，實用面積464方呎。
樓層與樓層之間的高度約3.15米。單位坐向東北，空間感十足，適合小型家庭入住。單位大門配備LOCKLY智能電子門鎖，設有多種開鎖方式。大門右側精心備有收納空間，設有一列淺色木紋高身儲物櫃，內置多個層板，方便住戶放置鞋履及各式家居物品，更配備USB插頭的電插座。
客飯廳長約4.725米，寬約2.45米，呈長方形設計，布局方正闊落，住戶可靈活擺放各式各樣的家具。客飯廳連接22方呎露台，採用落地玻璃趟門設計，引景入室，更充分引入自然光線，提升家居整體空間感。
單位採用時尚開放式廚房設計，配備長形象牙白色工作檯面，工作檯面空間充裕，洗滌盤貼心配備疏水卷軸，方便住戶作瀝水之用。廚房設備齊全，提供一系列頂級廚房家電組合，包括Siemens七合一微蒸烤焗爐、抽油煙機及電磁爐；Samsung雪櫃；Whirlpool洗衣乾衣機。廚房配備多組高雅象牙白色及木紋廚櫃，內置層板，為住戶提供收納空間。
單位客飯廳、主人睡房及睡房1採用橫排式設計，均享同一坐向景觀。此外，房門配以防塵及隔音片，有效隔音。單位兩間房間配備複合窗簾設計，優化採光及遮光效能，打造舒適休息空間。兩間睡房皆以複合木地板鋪砌，洋溢溫暖明亮氛圍。睡房1設計方正，室內空間靈活實用。主人睡房自成一角，私隱度高，相連16方呎工作平台的設計貼心，採用設有偌大玻璃趟門，可廣納自然光線，採光度十足，同時大大加強睡房空間感，同時配上布藝窗簾，遮光之餘，空間更為實用。另外，房內更預留有衣櫃位置，牆上更配有USB插頭的電插座。
浴室以色調高雅的淺灰色為主調，營造具高雅格調的私人淋浴空間，配備三件頭浴室配備，包括淋浴間、洗手盆及坐廁，設備齊全，更貼心設置具有暖風及空氣消毒功能之Cold Magic抽濕機及Panasonic抽氣扇。浴室置物空間充裕，設有洗手盆櫃及鏡櫃，內設層架，供住戶放置洗滌用品，更配備可伸縮晾衣繩。
NOVO LAND第2A期位於屯門欣寶路8號，由3座住宅大樓組成，分別為Arreso第3座、Arreso第5座及Charlot第1座，合共提供929伙。單位實用面積介乎216至1,528方呎，戶型涵蓋開放式至三房，另設特色單位，預計關鍵日期為2024年5月16日。