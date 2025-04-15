神魔之塔創辦人「低撈」馬鞍山迎海四房 上手業主持貨不足2年慘輸42%｜名人入市

關稅戰開打下，樓市氣氛轉趨審慎，不過有名人把握時機入市撈「筍貨」。手機遊戲《神魔之塔》開發者之一曾建中(Terry)，最新於4月初以2,400萬元購入馬鞍山迎海第5期迎海．御峰一個四房雙套單位，惟上手業主持貨不足2年，帳面損失1,728萬元或近42%；若計及釐印費等使費支出，恐實蝕逾1,968萬元離場。
資料顯示，上述單位為迎海．御峰一個「鳳凰樓層」B室，實用面積約1,573方呎，屬四房雙套連儲物室及工人套房間隔，本月初以2,400萬元成交，呎價約15,257元。原業主於2023年8月以4,128萬元購入單位，持貨不足2年，現轉售帳面虧損1,728萬元，單位期內貶值約41.9%；若計及釐印費等使費支出，恐實蝕逾1,968萬元離場。
鍾情新界東物業 最少斥3.6億入市
據悉，新買家為雙灣有限公司，公司董事為曾建中，為手機遊戲公司Madhead執行長兼創辦人、《神魔之塔》開發者之一。據傳媒報道指，曾建中與弟弟曾建豪齊棄高薪厚職去創業，以6萬元去創立Madhead，創業初期最潦倒時銀行戶口不足10元餘額，需依靠為中小學生補習、參加比賽贏取獎品放售去爭取資金支持公司營運。然而公司旗下手機遊戲「神魔之塔」爆紅，在2014年更獲雲遊控股以7,000萬美元(約5.46億元)收購約21%股權，相當於公司估值超過27億元，二人成為億萬富豪。
翻查資料，曾氏兄弟多次入市新界東物業，如2020年以8,000萬元購入火炭御龍山頂層A室天池屋；而於2011至2021年間購入大埔白石角天賦海灣多個單位。連同是次成交，曾氏兄弟曾斥最少3.6億元購入新界東物業。