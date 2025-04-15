神魔之塔創辦人「低撈」馬鞍山迎海四房 上手業主持貨不足2年慘輸42%｜名人入市

關稅戰開打下，樓市氣氛轉趨審慎，不過有名人把握時機入市撈「筍貨」。手機遊戲《神魔之塔》開發者之一曾建中(Terry)，最新於4月初以2,400萬元購入馬鞍山迎海第5期迎海．御峰一個四房雙套單位，惟上手業主持貨不足2年，帳面損失1,728萬元或近42%；若計及釐印費等使費支出，恐實蝕逾1,968萬元離場。

資料顯示，上述單位為迎海．御峰一個「鳳凰樓層」B室，實用面積約1,573方呎，屬四房雙套連儲物室及工人套房間隔，本月初以2,400萬元成交，呎價約15,257元。原業主於2023年8月以4,128萬元購入單位，持貨不足2年，現轉售帳面虧損1,728萬元，單位期內貶值約41.9%；若計及釐印費等使費支出，恐實蝕逾1,968萬元離場。