禮頓山高層三房 3年兩度沽出俱損手 最新成交慘輸逾2千萬｜二手蝕讓

撤辣後豪宅交投不俗，當中不乏大額成交及大賺個案，惟跑馬地豪宅屋苑禮頓山，最新錄屋苑罕有大幅損手個案。據悉，該單位於2007至2021年間之業主為已故武俠小說泰斗查良鏞(金庸)遺孀林樂怡，於3年前沽貨勁賺逾4,000萬元。不過，該單位之後的兩手業主，則分別實蝕1,300萬元及逾2,000萬元退場。

據市場消息指，禮頓山8座高層A室，實用面積1,240方呎，屬套三房間隔，最新以5,000萬元沽出，平均實用呎價40,323元。據悉，單位原業主姓劉，於2022年8月以6,350萬元購入上述單位，持貨只有2年，現沽出帳面蝕約1,350萬元或跌幅21%，惟計及使費，料實蝕超過2,400萬元或約38%，屬禮頓山罕見大幅虧蝕個案。