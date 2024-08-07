禮頓山高層三房 3年兩度沽出俱損手 最新成交慘輸逾2千萬｜二手蝕讓

撤辣後豪宅交投不俗，當中不乏大額成交及大賺個案，惟跑馬地豪宅屋苑禮頓山，最新錄屋苑罕有大幅損手個案。據悉，該單位於2007至2021年間之業主為已故武俠小說泰斗查良鏞(金庸)遺孀林樂怡，於3年前沽貨勁賺逾4,000萬元。不過，該單位之後的兩手業主，則分別實蝕1,300萬元及逾2,000萬元退場。
據市場消息指，禮頓山8座高層A室，實用面積1,240方呎，屬套三房間隔，最新以5,000萬元沽出，平均實用呎價40,323元。據悉，單位原業主姓劉，於2022年8月以6,350萬元購入上述單位，持貨只有2年，現沽出帳面蝕約1,350萬元或跌幅21%，惟計及使費，料實蝕超過2,400萬元或約38%，屬禮頓山罕見大幅虧蝕個案。
金庸遺孀3年前沽禮頓山三房 勁賺4千萬
至於上述單位的對上一手業主，同樣慘蝕沽貨。據了解，該業主姓時，於2021年11月以6,350萬元連車位，向金庸遺孀林樂怡購入單位，平均呎價51,210元，而當時林氏手持該單位已14年，即2007年買入價約2,300萬元，林氏將單位售予時姓買家後，帳面勁賺4,050萬元。
不過，該名姓時人士購入單位不足一年便沽貨，於2022年8月以相同價錢6,350萬元轉售予上述劉姓買家，若計及買樓時的開支使費，料實際損手亦逾1,300萬元。換言之，林樂怡以高價沽貨勁賺後，該單位於3年間先後兩度轉手，而兩手業主均需慘輸離場。
據資料指，林樂怡為著名作家查良鏞第三任妻子，於今年3年時，曾在港出席《俠之大者—金庸百年誕辰紀念》活動，紀念查良鏞農曆誕辰100周年。據悉，現年逾70歲的林樂怡，於16歲時邂逅當時45歲的查良鏞，兩人年齡差距29年，並譜出「忘年戀」；及至查離世，林氏繼承了丈夫的億萬元遺產。
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