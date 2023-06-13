私人參建居屋｜高力香港：政府需更掌握好推地節奏 以免影響私人住宅市場

房屋局長何永賢今日(13日)公布私人參建資助房屋先導計劃的細節，新計劃命名為「樂建居」，兩個招標用地分別是東涌122區及柴灣祥民道，至少七成單位實用面積不低於約375方呎，而先導計劃中的指定折扣率則為市價的六五折出售。

高力亞洲估價及咨詢服務行政董事周若瑜表示，新的私人參建居屋計劃，目的透過資助房屋的折扣率，以比私人住宅較低的置業成本，從而讓市民更易上車，並且依賴私人市場，提升單位質素，「住平啲、住好啲」。在房地產整體市場層面觀之，更能清晰區分自住物業與純私人物業間之屬性。原意良好，但要成功實現目的，政府的推行策略上，需充分考慮並釋除不同持分者間的疑惑。

周若瑜指出，首先從土地推售數量而言，市場預計整體供應量將超越原來預計的資助房屋數目，如事者，有機會對目前不穩定的私人住宅樓市，進一步負面影響市場情緒。要平衡自住物業與純私人物業樓市，在土地推售的節奏上，需要更精密的掌握，例如就推出土地推售時間表，需參照計劃的供應量，並提高業界間之溝通，協調整體供應節奏。