私募基金減磅 觀塘全幢商廈9月公開拍賣

該廈於1969年落成，樓高13層連天台，總建築面積約192,857方呎，基本樓面面積約14,710方呎，提供區內同類型商廈少有的大樓面設計，並有罕有的全層海景商業樓層。

商廈物業市道低迷，有業主決定放售全幢商廈物業套現離場。仲量聯行宣布，獲業主委託為拍賣人，將於2024年9月4日（星期三）上午11時正在鰂魚涌英皇道979號太古坊一座七樓仲量聯行辦事處公開拍賣觀塘偉業街133號全幢商廈。據了解，該物業由私募基金基滙資本及數位共同投資者一同持有，暫未定拍賣開價。

根據改動及加建圖則，地下連儲藏室可作商舖用途，1至2樓可作餐廳及廚房用途，而3樓至12樓及天台頂層可作辦公室用途。物業配備4部載客電梯、1部服務電梯以及連接地下至2樓的一對扶手電梯，並提供10個私人停車位及6個上落貨車位。

該物業坐落於轉角地段，擁有寬闊的臨街窗戶，坐擁開揚海景景致，提供舒適寬敞的辦公空間，適合各行各業使用。此外，物業位處九龍東核心商業區，區內雲集眾多甲級寫字樓和商場，各式零售店舖及食肆林立，商業氣氛濃厚。交通方面，物業距離港鐵牛頭角站僅兩分鐘步程，四周更有完善的巴士及道路網絡，方便往來香港各區。