私宅年內第三度現「零動工」 首10個月落成量按年增38%｜樓市數據

部分項目將於年內陸續取得入伙紙，包括何文田「瑜一」第IA期(447伙)及第IB期(183伙)等。(資料圖片)

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，動工進度再度停滯，根據屋宇署今日(17日)發表的最新數據，2024年10月份全港未有私人住宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），為繼6月份及8月份後，今年內第三度出現「零動工」。至於今年首10個月動工量累計共4,539伙，較去年同期的8,909伙減少49%，創10年同期新低。

10月落成單位創33個月新高

此外，私人住宅落成量方面，根據屋宇署今日最新發表的資料月報顯示，2024年10月份全港共有4個項目，合共3,715個私人住宅單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），創33個單月新高，並較9月份的1,299伙增近1.86倍；至於今年首10個月累計落成量共14,638伙，較去年同期的10,570伙增加38%。