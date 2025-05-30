私宅蝕讓比例創16年新高 料最快6月改善

利嘉閣地產研究部主管陳海潮稱，綜合土地註冊處資料所得，今年4月全港2,662宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面獲利個案共1,629宗，佔比61.2%，按月跌1.1個百分點，連跌兩個月，觸及自2009年4月以來、逾16年新低。平手個案有19宗，佔比微升0.1個百分點至0.7%。

近月樓市以一手主導，發展商低價推售新盤打擊二手表現，業主蝕讓情況更進一步惡化。利嘉閣地產指，4月私人住宅買賣登記錄1,014宗虧損個案，佔比按月增加約1個百分點至約38%，為2009年2月以來、逾16年最高。該行料樓市本月低位整固後，蝕讓情況最快6月改善。

按物業區域劃分，4月港島區表現最好，以64.8%比例成為獲利成功比率最高分區，按月升約3.2個百分點。其次為新界區，報60.7%，惟按月跌4個百分點。九龍區表現遜於大市，只錄得59.5%，惟按月微升0.9個百分點。檢視上月10個獲利登記最多的屋苑，當中只有天水圍栢慧豪園一個屋苑錄得百分百獲利，次高者為紅磡海逸豪園的86.4%，第三為將軍澳新都城的85.7%。

另外，數據顯示4月每宗私宅轉手個案平均賺幅只得13.6%，單月再挫5.7個百分點，連跌兩個月，並創自2009年7月以來、近16年新低。帳面獲利1倍或以上的轉手個案佔整體二手私宅買賣比例約25.1%，按月跌2.1個百分點，涉及668宗。

陳海潮指，二手表現仍較慢熱，加上新盤持續低價開售帶來龐大競爭，料本月二手私宅轉手獲利比率及平均每宗賺幅繼續處低位徘徊微跌。惟本月中旬起，關稅戰轉緩及拆息持續回落，已刺激入市意欲回升，料將利好整體樓市，預期6月二手私宅轉手的相關數字有機會止跌反彈。

觀塘凱匯兩房6年帳輸392萬沽

二手市場不乏大額蝕讓成交，中原地產分區營業經理洪金興指，觀塘凱匯本月暫錄10宗買賣，平均呎價15,476元。其中凱匯3座高層C室，實用面積597方呎，兩房連多用途房間隔，原開價998萬元，最後以962萬元沽出，呎價16,114元。原業主於2019年以1,353.9萬元入市，持貨6年，帳面蝕391.9萬元或約29%離場。