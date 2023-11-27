私宅連續兩個月「零動工」 第三季動工量急挫99%創有紀錄季度新低｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，私宅連續兩個月「零動工」，根據屋宇署上周五(24日)發表最新數據，2023年9月份全港未有任何私宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），亦是有紀錄以來第十次「零動工」的月份。至於，今年首三季累積動工量僅7,586伙，較去年同期的8,008伙減5.3%，創三年同期最少；單一季度計算，今年第三季私宅動工量僅51伙，按季大減99%，創下有紀錄以來的季度新低。
首三季私宅落成量見創八年同期最少
此外，私人住宅落成量方面，根據屋宇署最新發表的資料月報顯示，2023年9月份全港共有6個項目，合共2,309個私人住宅單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），較8月份的97伙急增22.8倍，創七個月新高；今年第三季合共2,534伙私宅落成，按季增加逾2.3倍。至於，今年首三季共有33個項目、涉及10,090伙私宅落成，佔差估署全年預測量約51%，較去年同期的16,597伙減少約39.2%，創8年同期最少。
根據資料顯示，9月份本港共有6個私宅項目正式落成，當中規模較大的是元朗「The YOHO Hub」第C期，涉及939伙；其次為大埔「Silicon Hill」第1期，共涉576伙；至於，屯門「飛揚」第1期的400伙、西貢「安峯」的334伙、何文田太子道西292號的58伙及西貢清水灣下洋(DD233 LOT264) 的2伙亦於期內竣工。
利嘉閣：全年落成量預計達1.5萬至1.6萬伙
按地區劃分，今年首三季新界區共有15個項目、合共6,038個單位落成，佔整體比例約59.8%；九龍區共有14個項目落成，涉及單位總數3,228伙，佔同期整體私宅落成量約32%；港島區則有10個項目落成，涉及單位總數824伙，佔整體私宅落成量約8.2%。
陳海潮指出，今年仍有部分大型項目有望取得入伙紙，包括屯門「NOVO LAND」第2A期(929伙)及第2B期(729伙)、屯門管翠路18號(698伙)、油塘「蔚藍東岸」(688伙)及紅磡「必嘉坊‧曦匯」(324伙)等，加上其他中小型項目，初步估計全年落成量約1.5萬至1.6萬伙。