私宅連續兩個月「零動工」 第三季動工量急挫99%創有紀錄季度新低｜樓市數據

首三季私宅落成量 見 創八年 同期 最 少

此外，私人住宅落成量方面，根據屋宇署最新發表的資料月報顯示，2023年9月份全港共有6個項目，合共2,309個私人住宅單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），較8月份的97伙急增22.8倍，創七個月新高；今年第三季合共2,534伙私宅落成，按季增加逾2.3倍。至於，今年首三季共有33個項目、涉及10,090伙私宅落成，佔差估署全年預測量約51%，較去年同期的16,597伙減少約39.2%，創8年同期最少。

根據資料顯示，9月份本港共有6個私宅項目正式落成，當中規模較大的是元朗「The YOHO Hub」第C期，涉及939伙；其次為大埔「Silicon Hill」第1期，共涉576伙；至於，屯門「飛揚」第1期的400伙、西貢「安峯」的334伙、何文田太子道西292號的58伙及西貢清水灣下洋(DD233 LOT264) 的2伙亦於期內竣工。