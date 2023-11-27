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地產
2023-11-27 17:49:08

私宅連續兩個月「零動工」 第三季動工量急挫99%創有紀錄季度新低｜樓市數據

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私宅連續兩個月「零動工」 第三季動工量急挫99%創有紀錄季度新低｜樓市數據

今年首三季累積動工量僅7,586伙，按年減5.3%，創三年同期最少。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示連續兩個月「零動工」，根據屋宇署上周五(24日)發表最新數據，2023年9月份全港未有任何私宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），亦是有紀來第次「零動工」的月份至於，今年首三季累動工量僅7,586伙，較去年同期的8,008伙減5.3%，創三年同期最少；單一季度計算，今年第三季私宅動工量僅51伙，按季大減99%，創下有紀以來的季度新低。

私宅連續兩個月「零動工」 第三季動工量急挫99%創有紀錄季度新低｜樓市數據

9月份本港共有6個私宅項目正式落成。

首三季私宅落成量創八年同期

此外，私人住宅落成量方面，根據屋宇署最新發表的資料月報顯示，2023年9月份全港共有6個項目，合2,309個私人住宅單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），較8月份的97伙急增22.8倍，創七個月新高；今年第三季合共2,534私宅落成，按季增加逾2.3至於，今年首三季共有33個項目、涉及10,090伙私宅落成佔差估署全年預測量約51%較去年同期的16,597減少約39.2%8年同期最少。

根據資料顯示，9月份本港共有6個私宅項目正式落成，當中規模較大的是元朗The YOHO HubC，涉及939伙；其次為大埔Silicon Hill」第1，共涉576伙；至於，屯門「飛揚」第1400伙、西貢「安峯」334伙、何文田太子道西29258伙及西貢清水灣下洋(DD233 LOT264) 2伙亦於期內竣工。

私宅連續兩個月「零動工」 第三季動工量急挫99%創有紀錄季度新低｜樓市數據

今年仍有部分大型項目有望取得入伙紙，預計全年落成量約為1.5萬至1.6萬伙。

利嘉閣：全年落成量預計達1.51.6萬伙

按地區劃分，今年首三季新界有15個項目、合共6,038個單位落成，佔整體比例59.8%龍區有14個項目落成，涉及單位總數3,228伙，佔同期整體私宅落成量32%；港島區有10個項目落成，涉及單位總數824伙，佔整體私宅落成量8.2%

海潮指出，今年仍有部分大型項目有望取得入伙紙，包括屯門「NOVO LAND」第2A(929)及第2B(729)、屯門管翠路18(698)、油塘「蔚藍東岸」(688)及紅磡「必嘉坊‧曦匯」(324)等，加上其他中小型項目，初步估計全年落成量約1.5萬至1.6萬伙。

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