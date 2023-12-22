私宅10月現今年第三次「零動工」 首十月動工量按年增7.8%｜樓市數據

10月份為今年以來的第三次「零動工」，並為2002年有紀錄以來第十次「零動工」的月份。(資料圖片)

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，私宅又現「零動工」，根據屋宇署發表的最新數據，今年10月份全港未有任何私宅項目動工(按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準)，不過屋宇署同時修訂9月份數字，由之前公布的「零動工」更新為有305伙動工，故10月份為今年以來的第三次「零動工」，並為2002年有紀錄以來第十次「零動工」的月份。

此外，屋宇署亦一併修訂了多個月的數字，因而令今年首十個月的累積動工量增至8,691伙，較去年同期的8,060伙增加7.8%，但仍為近9年同期第三少的一年。