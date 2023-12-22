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地產
2023-12-22 07:00:00

私宅10月現今年第三次「零動工」 首十月動工量按年增7.8%｜樓市數據

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私宅10月現今年第三次「零動工」 首十月動工量按年增7.8%｜樓市數據

10月份為今年以來的第三次「零動工」，並為2002年有紀錄以來第十次「零動工」的月份。(資料圖片)

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，私宅又現「零動工」，根據屋宇署發表的最新數據，今年10月份全港未有任何私宅項目動工(按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準)，不過屋宇署同時修訂9月份數字，由之前公布的「零動工」更新為有305伙動工，故10月份為今年以來的第三次「零動工」，並為2002年有紀錄以來第十次「零動工」的月份。

此外，屋宇署亦一併修訂了多個月的數字，因而令今年首十個月的累積動工量增至8,691伙，較去年同期的8,060伙增加7.8%，但仍為近9年同期第三少的一年。

10月私宅落成按月少近八成

私人住宅落成量方面，根據屋宇署最新發表的資料月報顯示，10月份全港共有2個項目，合共480個私人住宅單位落成(以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準)，較9月份的2,309伙減少79%，仍為近七個月次高；而今年首十個月共有41個項目、涉及10,570伙私宅落成，佔差估署全年預測量近53%，較去年同期的18,753伙減少近44%，創8年同期最少。

私宅10月現今年第三次「零動工」 首十月動工量按年增7.8%｜樓市數據

私宅10月現今年第三次「零動工」 首十月動工量按年增7.8%｜樓市數據

根據資料顯示，10月份本港兩個已落成私宅項當中規模較大的是紅磡「必嘉坊．曦匯」，涉及324伙；而另一個於期內竣工項目則為牛頭角「Bal Residence」，單位數目為156伙。

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按地區劃分，今年首十個月新界區共有15個項目、合共6,038個單位落成，佔整體比例約57.1%；九龍區共有16個項目落成，涉及單位總數3,708伙，佔同期整體私宅落成量約35.1%；港島區則有10個項目落成，涉及單位總數824伙，佔整體私宅落成量約7.8%

陳海潮：預計全年落成量約1.5萬伙

陳海潮指出，今年仍有部分大型項目有望取得入伙紙，包括屯門「NOVO LAND」第2A(929)及第2B(729)、屯門「凱和山」(698)，以及油塘「蔚藍東岸」(688)等，加上其他中小型項目，初步估計全年落成量約1.5萬伙。

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私宅10月現今年第三次「零動工」 首十月動工量按年增7.8%｜樓市數據

10月份本港兩個已落成私宅項目中，包括牛頭角「Bal Residence」，單位數目為156伙。(資料圖片)

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