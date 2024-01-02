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地產
2024-01-02 15:52:49

私樓動工量顯著減少 仲量聯行：2026至2028年落成量將減44%｜樓市數據

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仲量聯行預期2026至2028年的私人住宅落成量，將較2023至2025年期間減少44%。(資料圖片)

仲量聯行預期2026至2028年的私人住宅落成量，將較2023至2025年期間減少44%。(資料圖片)

仲量聯行今日(2)發布的《香港住宅銷售市場綜述》，預期20262028年的私人住宅落成量，將較20232025年期間減少44%。政府數據顯示，私人住宅動工量顯著減少，由2020年的21,495伙，跌至2022年的12,254伙。儘管今年首9個月動工量略見回升至13,379個單位，但考慮到去年因疫情導致部分項目延期，今年出現的反彈幅度較預期低。將過去5(201920239)的動工量，與前5(20142018)比較，供應量的缺口為13,705伙，反映未來35數年的落成量將減少。

據該行數據指，今年首9個月獲批的私人住宅建築圖則所涉及的總樓面面積，僅達到2022年的55%水平，也只相等於20192022年每年平均49%的水平。一般而言，項目在獲批建築圖則的12年後會開始動工。仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，供應量減少的另一原因是賣地欠佳，20232024年財政年度的首3個季度，政府售出的地皮預計只能興建1,775個私人住宅單位，遠低於過去10年平均每年7,432伙的水平，甚至不及四分之一。

至於舊樓重建為房屋新供應的另一主要來源，佔20222023年財政年度的私人住宅土地總供應量一半，市區尤其顯著。不過，2022年僅錄得22宗強拍申請，較20192021年的3年平均29宗低。截至去年9月，土地審裁處僅接獲4宗強拍申請，顯示跌勢持續。仲量聯行研究部資深董事鍾楚如指，置業意欲持續放緩，加上發展商在高息環境下有融資壓力，對地產發展產生實質影響。在住宅發展週期的每個階段，由賣地數目到動工量，均有顯著的放緩趨勢。由於樓價前景黯淡，該行預期此趨勢將會持續，為了使私人住宅供應機制重回正軌，市場將需要更多支持措施。

舊樓重建是房屋新供應的主要來源之一，惟2022年僅錄得22宗強拍申請，較2019至2021年的3年平均29宗為低。(資料圖片)

舊樓重建是房屋新供應的主要來源之一，惟2022年僅錄得22宗強拍申請，較2019至2021年的3年平均29宗為低。(資料圖片)

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