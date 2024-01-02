私樓動工量顯著減少 仲量聯行：2026至2028年落成量將減44%｜樓市數據

仲量聯行今日(2日)發布的《香港住宅銷售市場綜述》，預期2026至2028年的私人住宅落成量，將較2023至2025年期間減少44%。政府數據顯示，私人住宅動工量顯著減少，由2020年的21,495伙，跌至2022年的12,254伙。儘管今年首9個月動工量略見回升至13,379個單位，但考慮到去年因疫情導致部分項目延期，今年出現的反彈幅度較預期低。將過去5年(2019至2023年9月)的動工量，與前5年(2014至2018年)比較，供應量的缺口為13,705伙，反映未來3至5數年的落成量將減少。

據該行數據指，今年首9個月獲批的私人住宅建築圖則所涉及的總樓面面積，僅達到2022年的55%水平，也只相等於2019至2022年每年平均49%的水平。一般而言，項目在獲批建築圖則的1至2年後會開始動工。仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，供應量減少的另一原因是賣地欠佳，2023至2024年財政年度的首3個季度，政府售出的地皮預計只能興建1,775個私人住宅單位，遠低於過去10年平均每年7,432伙的水平，甚至不及四分之一。