私樓居屋價！業主大減12%沽屯門三房 家長客接貨 呎價低見$62XX(有圖)｜二手樓成交

二手樓價跌勢未止，屯門私樓黃金海岸最新有三房單位減價12%，以430萬元沽出，呎價低見6,200元水平，平過區內居屋。

利嘉閣地產青山公路-滿名山分行經理黃錦鵬表示，上址為黃金海岸5座低層F室，實用面積約685方呎，屬三房一套間隔，坐向東南，望園景。原開價490萬元，議價後累減60萬元或約12.2%，以430萬元易手，略低於市價，呎價約6,277元。

買家因小朋友升學計劃入市自住

黃錦鵬透露，新買家為區內客，因小朋友升學，計劃購入物業自住，早前經利嘉閣真盤源平台物色心水單位，見上址放盤即聯絡代理安排參觀。客人心儀單位坐向佳，位處單邊，私隱度高，且屋苑鄰近商場，生活配套完善，加上業主有議價空間，遂把握機會入市。