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地產
2024-12-17 17:25:57

私樓業主沽貨 賺幅收窄至不足2倍 呢個年期入市 九成半要蝕｜樓市數據

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樓市疲弱，二手樓業主止蝕沽貨情況增加，賺幅亦有所收窄。(資料圖片)

樓市疲弱，二手樓業主止蝕沽貨情況增加，賺幅亦有所收窄。(資料圖片)

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二手市場疲弱，業主止蝕沽貨情況持續，即使物業屬早年買入單位的業主，賺幅亦收窄。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今年2月底政府宣布全面撤辣，樓價曾一度回升，惟其後撤辣效應消退，4月至9月期間樓價持續向下調整，並進一步推前至回到2016年水平。早年低價購入物業的業主，因有條件擴大議價幅度，從而令所持單位較易獲買家承接，因此趁仍有賺幅儘快鎖定樓價加快沽貨。之後的6月至11月成交中，只有上手業主於19972007年買入(持貨1727)的私樓轉售宗數比例增加，當中19972002年及2003 2007買入分別佔整體成交量10.3%12.9%，比例增加0.20.5個百分點。樓價下滑，無論上手業主在哪個年份買入單位、並於今年沽出的平均帳面獲利幅度，均較2023年下降，其中19972007年買入的賺幅已降至不足2倍。

樓價持續下跌，業主的獲利空間減少，當中持貨1至11年的單位業主，於今年售出的帳面獲利比例，較去年顯著下滑。(資料圖片) 私人住宅轉售帳面獲利及帳面蝕讓比例分布。(中原提供)

今年賣樓賺幅 較去年明顯下滑

以帳面獲利比例計，受跌市影響，業主的獲利空間減少，20132023年買入(持貨111)的單位，於2024年售出帳面獲利比例，較2023年顯著下滑。20132017年買入的獲利比例由78%跌至55%，比例下跌23個百分點；而20182023年買入的獲利比例，由17%跌至僅4%，比例下跌13個百分點。至於2012年或以前買入(持貨12年或以上)的獲利比例，則未有太大變化，維持超過96%業主都能錄得帳面獲利。楊明儀稱，因為毋須再受3D辣招限制，所以今年買入並於同年6月至11月撤辣後沽出(持貨少於1)的單位，轉售帳面獲利比例達69%

帳面獲利幅度方面，今年轉售的平均帳面獲利幅度，較2023年全面下調，即賺幅逐漸收窄，已經沒有買入年份可以賺2倍以上。當中以20132017年買入的獲利幅度下跌最多，2023年售出原本平均賺24%，但2024年售出跌到只賺18%，一年間賺幅縮窄23%；而20082012年買入的獲利幅度，亦縮窄了22%2007年或以前買入(持貨17年或以上)的業主，獲利幅度分別縮窄12%18%不等。至於20182023年買入因本身基數較低，獲利幅度下跌最小，僅輕微縮窄2%

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中原數據指，近6年內買入單位的業主沽貨，有九成半需蝕讓收場。(資料圖片)

中原數據指，近6年內買入單位的業主沽貨，有九成半需蝕讓收場。(資料圖片)

1823年入市業主 95%要蝕讓

若帳面蝕讓比例計，20132023年買入(持貨111)的單位，於今年售出帳面蝕讓比例較2023年急升。20182023年買入的蝕讓比例，更升至高達95%，較2023年的80%，比例增加15個百分點，即於上述時段購入單位有九成半業主要蝕讓。20132017年買入的蝕讓比例亦由202321%上升至44%，比例大幅增加23個百分點。至於2024年買入、並於同年售出的蝕讓比例則錄20%

二手樓業主需擴大減價幅度，才吸引買家承接。

二手樓業主需擴大減價幅度，才吸引買家承接。

一年內蝕幅急擴62%

帳面蝕讓幅度方面，20132023年買入轉售的平均帳面蝕讓幅度均上升，可見業主需要進一步減價才有承接，以致蝕讓幅度擴大。20182023年買入的蝕讓幅度上升最多，2023年售出原本平均蝕12%，但2024年售出需蝕20%，一年間蝕幅急擴62%；而20132017年買入的蝕讓幅度亦擴大了28%

另外，撤辣後樓市成交增多，2023年或以前買入單位於20246月至11月沽出的私樓共錄9,834宗，較2023年下半年沽出的6,110宗上升60.9%。當中20082012年買入(持貨1216)20132017年買入(持貨711)的佔比最大，分別於2024年售出共2,550宗及2,548宗，同樣佔成交總宗數25.9%，比例較2023年下半年跌0.40.3個百分點。20182023年買入(持貨16)、於2024年售出共2,202宗，佔成交總宗數22.4%，比例較2023年下半年升0.1個百分點。

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