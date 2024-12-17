私樓業主沽貨 賺幅收窄至不足2倍 呢個年期入市 九成半要蝕｜樓市數據

二手市場疲弱，業主止蝕沽貨情況持續，即使物業屬早年買入單位的業主，賺幅亦收窄。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今年2月底政府宣布全面撤辣，樓價曾一度回升，惟其後撤辣效應消退，4月至9月期間樓價持續向下調整，並進一步推前至回到2016年水平。早年低價購入物業的業主，因有條件擴大議價幅度，從而令所持單位較易獲買家承接，因此趁仍有賺幅儘快鎖定樓價加快沽貨。之後的6月至11月成交中，只有上手業主於1997至2007年買入(持貨17至27年)的私樓轉售宗數比例增加，當中1997至2002年及2003 至 2007買入分別佔整體成交量10.3%及12.9%，比例增加0.2及0.5個百分點。樓價下滑，無論上手業主在哪個年份買入單位、並於今年沽出的平均帳面獲利幅度，均較2023年下降，其中1997至2007年買入的賺幅已降至不足2倍。

今年賣樓賺幅 較去年明顯下滑 以帳面獲利比例計，受跌市影響，業主的獲利空間減少，2013至2023年買入(持貨1至11年)的單位，於2024年售出帳面獲利比例，較2023年顯著下滑。2013至2017年買入的獲利比例由78%跌至55%，比例下跌23個百分點；而2018至2023年買入的獲利比例，由17%跌至僅4%，比例下跌13個百分點。至於2012年或以前買入(持貨12年或以上)的獲利比例，則未有太大變化，維持超過96%業主都能錄得帳面獲利。楊明儀稱，因為毋須再受3D辣招限制，所以今年買入並於同年6月至11月撤辣後沽出(持貨少於1年)的單位，轉售帳面獲利比例達69%。 帳面獲利幅度方面，今年轉售的平均帳面獲利幅度，較2023年全面下調，即賺幅逐漸收窄，已經沒有買入年份可以賺2倍以上。當中以2013至2017年買入的獲利幅度下跌最多，2023年售出原本平均賺24%，但2024年售出跌到只賺18%，一年間賺幅縮窄23%；而2008至2012年買入的獲利幅度，亦縮窄了22%。2007年或以前買入(持貨17年或以上)的業主，獲利幅度分別縮窄12%至18%不等。至於2018至2023年買入因本身基數較低，獲利幅度下跌最小，僅輕微縮窄2%。

18 至 23 年入市業主 95% 要蝕讓 若帳面蝕讓比例計，2013至2023年買入(持貨1至11年)的單位，於今年售出帳面蝕讓比例較2023年急升。2018至2023年買入的蝕讓比例，更升至高達95%，較2023年的80%，比例增加15個百分點，即於上述時段購入單位有九成半業主要蝕讓。2013至2017年買入的蝕讓比例亦由2023年21%上升至44%，比例大幅增加23個百分點。至於2024年買入、並於同年售出的蝕讓比例則錄20%。