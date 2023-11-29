私樓賣遲一年 帳面賺少約一成 2013至2017年入市 賺幅最少｜樓市數據

樓市持續下行，在藍籌屋苑樓價也累創新低的時候，細價樓或持貨期短的單位更成蝕本「重災區」。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2023年6月至11月樓價持續下跌，與2022年下半年的調整高度相似，並選取上述兩個時段的私人住宅轉售登記按上手買入年份作比較，現時樓價已重返2017年水平，而2013至2019年買入(持貨4年至10年)的業主，能夠獲利的空間明顯收窄，導致議價幅度較少，所以轉售宗數比例下跌4個百分點；惟上手業主於2012年或以前買入(持貨11年或以上)的轉售宗數比例卻增加，相信因為早年購入物業的業主仍有較大賺幅，故議價幅度較大，而獲買家承接。在跌市未完情況下，2013至2017年買入(持貨6年至10年)的業主，若遲一年將單位賣出，少賺逾一成半。

持貨 11 年或以上 99%有得賺

以帳面獲利比例計，2013年或之後買入(持貨10年或以下)的單位，於2023年售出帳面獲利比例，較2022年顯著下滑。其中2013至2017年買入的獲利比例，由92%跌至85%，比例下跌7個百分點；而2018至2022年買入的獲利比例，則由44%跌至26%，比例下跌18個百分點。至於2012年或以前買入(持貨11年或以上)的獲利比例則未有變化，維持超過99%業主都能錄得帳面獲利。

帳面獲利幅度方面，今年轉售的平均帳面獲利幅度，較2022年全面下調，即業主遲一年沽出的賺幅減少了，當中以2013至2017年買入的獲利下跌最多，少賺16%；而2008至2012年買入、2018至2022年買入及2007年或以前買入的業主，分別少賺8%到12%不等。