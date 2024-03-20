私樓轉手獲利率失守70% 創近15年新低 料續探低位｜樓市走勢

綜合土地註冊處資料所得，今年2月份全港1,238宗已知上手購入價的二手私樓買賣登記中，帳面獲利個案共863宗，佔比69.7%，為輕微反彈一個月後，再度回落0.9個百分點，且跌穿七成水平，創自2009年5月以來的178個月(即接近15年)的新低。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，市況不就兼逢新春前淡市，以及觀望預算案，上月二手私樓轉手獲利比率再度回軟；樓市全面撤辣，尤其不再有SSD額外印花稅掣肘後，恐有機會令獲利比率及平均賺幅繼續尋底。

三區中新界區跑贏大市 按物業區域劃分，2月份新界區表現跑贏大市，以70.9%之數成為獲利成功比率最高的分區，按月升0.4個百分點；其次為港島區報70.8%，惟按月大減4.6個百分點；至於九龍區落後大市，只錄得66.6%，按月跌0.9個百分點。若按物業轉售價格分析，樓價401萬至600萬元組別之獲利比率維持最高，錄75.4%，按月增2.1個百分點，涉及宗數304宗。此外，1,001萬至1,200萬元組別，月內獲利比率亦達71%，按月減少0.8個百分點，亦稍勝整體大市。

2 月轉手蝕讓增 錄 366 宗 另外，數據顯示今年2月份每宗私樓轉手個案平均賺幅為28.9%，連跌4個月，按月再跌0.7個百分點，數字創自2010年7月以來的164個月(即逾13年半)新低。而2月份帳面獲利1倍或以上的轉手個案，佔整體二手私樓買賣比例為31.3%，按月跌1.7個百分點，共錄388宗。至於帳面錄得虧損者達366宗，佔比按月增加1.4個百分點至29.6%，創自2009年5月以來的178個月(即接近15年)新高水平；若以宗數計，則是近11個月以來的第二高水平；而上月平手的個案則錄得9宗，佔比微減0.5百分點至0.7%。