臨近暑假，各區租賃交投增加，其中大埔區租賃成交亦持續旺場。中原地產雲匯分行市務經理張少聰表示，大埔白石角雲匯最新錄11座低層A5室租務，單位實用面積509方呎，屬兩房連儲物房間隔，放盤時開價約20,000元，日前雙方議價後減價1,000元，以19,000元成交，實用平均呎租37.3元。他指出，新租客鍾情屋苑環境舒適，上址單位租金合理，為方便往返科學園上班，即租入單位自用。據了解，業主於2019年以904萬元買入上址，是次租出單位可享約2.5厘租金回報。
即睇大埔白石角雲匯租盤(House730)
科學園上班族1.9萬租大埔雲匯兩房 業主回報2.5厘｜二手樓租賃
臨近暑假，各區租賃交投增加，其中大埔區租賃成交亦持續旺場。中原地產雲匯分行市務經理張少聰表示，大埔白石角雲匯最新錄11座低層A5室租務，單位實用面積509方呎，屬兩房連儲物房間隔，放盤時開價約20,000元，日前雙方議價後減價1,000元，以19,000元成交，實用平均呎租37.3元。他指出，新租客鍾情屋苑環境舒適，上址單位租金合理，為方便往返科學園上班，即租入單位自用。據了解，業主於2019年以904萬元買入上址，是次租出單位可享約2.5厘租金回報。