租務旺季｜將軍澳租盤搶手！新都城兩房放盤1日「零議價」租出

魏仕良指，新都城1期5座高層C室，實用面積約364方呎，兩房一廳間隔，備企理裝修，據了解，業主於日前放盤叫價14,000元，翌日即獲租客「零議價」承租，呎租約38.5元。以業主於2009年11月約207萬買入價計，現租出單位料可享約8.1厘租金回報。

臨近暑期租務旺季，將軍澳區內租盤搶手！世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良表示，新都城兩房放盤一日即「零議價」租出；而居屋亦成為租客目標，廣明苑兩房減價1,000元即獲同區客承租。

慧安園三房 1.55 萬成交

同區另一屋苑慧安園，3座高層G室，實用面積約502方呎，三房兩廳間隔，備新裝修。單位今年3月放租，開價16,000元，最後累減500元，至15,500元租出，呎租約30.9元。按業主於2022年約600萬元買入價計，現租出單位料可享租金回報約3.1厘。

即睇將軍澳慧安園租盤 (House730)

廣明苑兩房租金回報高見 9.4 厘

居屋亦成租客目標，廣明苑廣寧閣中層4室，實用面積約535方呎，兩房大廳間隔。業主今年2月以15,500元放租，最終一口價減價1,000元，獲同區客以14,500元承租，呎租約27.1元。以業主於2009年7月以連地價185萬元買入價計，現租出單位料享約9.4厘租金回報。

即睇將軍澳廣明苑租盤 (House730)