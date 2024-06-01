租務暢旺帶動租金上升 新界區屋苑受捧 元朗開放式戶呎租逾$47｜租賃市況

租務需求持續上升，新界區部分屋苑租盤受捧，交投暢旺下亦帶動租金走高。元朗PARK YOHO最新一個開放式連平台單位以1.1萬元租出，呎租超過47元，創屋苑新高。 中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，PARK YOHO Napoli 26座低層單位，實用面積約233方呎，屬開放式連平台間隔，以1.1萬元租出，呎租約47.2元，呎租創屋苑新高紀錄。業主於2019年以544.82萬元一手買入單位，現租出可享約2.4厘租金回報。 王勤學補充，PARK YOHO於5月份錄得約20宗租賃成交，屬元朗區期內成交最活躍屋苑，平均呎租約30元。

東涌藍天海岸一房「零議價」 1.5 萬獲承租 中原地產東涌映灣園分行經理曹嘉華指，東涌區今季已出現「客等盤」情況，期內租金急漲約10%至15%，個別單位升幅甚至達20%。藍天海岸5座極高層G室，實用面積約388方呎，一房間隔，成功「零議價」1.5萬元租出，呎租約38.7元，屬理想價。 業主於2018年以560萬元購入單位，現享租金回報約3.2厘。