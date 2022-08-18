租務暢旺｜中原城市租金回報率6月止跌回升 CRI八大回報率齊升

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，受惠於季節性租賃旺市，租金穩步向上，而同期樓價調整回軟，推動租金回報率見底回升。今年6月份八大回報率齊升，是自2020年8月後近22個月以來首見，而CRI回報率終止3個月連跌回升，擺脫了低位，展望下半年可上望2.5%水平。
黃良昇指，CRI回報率走勢緩慢向上，但追不上H按息的升勢，令回報率與H按息差距持續收窄，估計今年下半年兩者差距下望貼近零水平。今年6月CRI回報率報2.39%，H按息為1.84%，CRI回報率高於H按息0.55厘。而在2021年10月，當時CRI回報率曾高於H按息1.03厘，近8個月計兩者差距大幅收窄0.48個百分點。而上一次回報率與H按息差距貼近零水平為2020年4月，當時CRI回報率2.48%，H按息2.50%，回報率略低於H按息0.02厘。
此外，今年6月CRI回報率最新報2.39%，按月升0.03個百分點，CRI_Mass回報率報2.50%，按月升0.03個百分點。CRI(中小型單位)回報率報2.47%，按月升0.04個百分點；CRI回報率及CRI(中小型單位)回報率齊結束3個月連跌，而CRI(大型單位)回報率報2.00%，按月升0.01個百分點。
在4區回報率方面，6月份港島CRI_Mass回報率報2.47%，按月升0.05個百分點；新界西CRI_Mass回報率報2.50%，按月升0.01個百分點；港島及新界西回報率齊連升2個月，分別累升0.07及0.03個百分點。而新界東CRI_Mass回報率報2.55%，按月升0.06個百分點；九龍CRI_Mass回報率報2.49%，按月升0.03個百分點；新界東及九龍回報率齊結束3個月連跌。