租務概況｜中原：首季新界區住宅租金跌幅最大 第一城呎租按季跌逾8%

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，2022年第一季屋苑租金持續下調，新界區租金的跌幅較港九市區大，估計租金跌幅較大的屋苑，在第二季率先止跌回隱。以新界東為例，沙田第一城的呎租跌幅較為突出，每呎呎租為36.7元，按季下跌8.2%，其中新港城、御龍山和翠擁華庭的呎租分別錄36.7元、34.9元和28.6元，按季下跌5.1%、3.6%和2.7%。

新界西方面，呎租跌幅較大的屋苑有嘉湖山莊和瓏門，分別錄22.2元和31.3元，按季下跌6.7%和6.2%，映灣園和盈翠半島則分別錄24.6元和35.3元，按季下跌3.2%和1%。