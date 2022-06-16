租務活躍｜旺季將至！珀麗灣兩房低市價租出 港島樓回報見7厘

珀麗灣本月半個月已錄得13宗租務成交。(資料圖片)

租賃市場氣氛向好，暑假租務旺季將至，當中兩房連環錄得成交。

外區夫婦低市價承租珀麗灣

中原地產珀麗灣高級資深分區營業經理溫明峯表示，珀麗灣26座中層B室，實用面積約526方呎，兩房間隔，享園景，月租叫價14,000元，交吉放匙兩個月，業主因為心急租出，故肯大幅減價，最終以12,500元租出，減價1,500元或約10.7%，較市價平約1,000元或7.4%，折合實用呎租約23.8元。租客為外區夫婦。按業主於2006年以226萬元買入單位，持貨16年，現租出可享約6.6厘租金回報。

溫明峯稱，珀麗灣租賃市況靠穩上升，成交活躍，上月全月錄得18宗租務成交，本月半個月已錄得13宗租務成交；呎租表現則平穩，平均實用呎租保持於28元水平。近期睇樓量持續增加，暑假即將到臨，預計租務成交會更加暢旺。

逸瓏灣 8 零議價租出

中原地產新界東豪宅富豪山峯組分行經理許秋偉說，大埔逸瓏灣8第3A座低層F室，實用面積約494方呎，兩房間隔。原叫租約17,000元，最後成功零議價租出，實用平均呎租約34.4元。

據了解，原業主於2019年以640萬元購入單位，持貨約3年，是次租出單位可享約3.2厘租金回報。

藍灣半島海景戶回報達 7 厘

中原地產藍灣半島第二分行分行經理冼子明指，小西灣藍灣半島1座低層E室，實用面積約451方呎，兩房間隔，坐享全海景，以19,000元租出，折合平均實用呎租約42.1元。

冼子明續指，租客見單位附設全新裝修和電器，感覺舒適，睇樓後馬上租用。業主於2008年以325萬元買入單位，持貨14年，租金回報達7厘。