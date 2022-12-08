租樓要唔要買家居保？

很多業主把物業供滿後，仍然會為物業購買家居保，萬一遇到意外事故時，可以向保險公司申請理賠。但租客一般租期只有兩年，租期滿後往往便會搬走，所以租客大多數都沒有考慮購買家居保險。然而租客一樣有機會遇到意外，一旦損失財物，甚至引致自己或第三者傷亡，所以租客其實一樣有購買家居保的需要。

租樓購買家居保 可減意外煩惱

因此就算你是租客，亦建議購買家居保險及第三者責任保險。一般家居保險都會保障因意外事故，如因火災、水浸、爆炸、颱風或遭盗竊等而引致的家居/室外財物及貴重物品損失，甚至是因停電導致冷凍食物或酒類損失亦會受到保障；而受意外影響而需要更換門鎖、鑰匙及換窗等都可獲賠償。甚至因意外導致無法於單位居住，而需要暫租其他處所所付出的費用，以及單位維修期內的租金開支等，都會受到保障。

有部分家居保計劃，甚至會提供屋主/租客的全球財物損失保障，例如錢包被盜，投保人立即前往警署報失，並在索償時將報案紙連同相關的單據及索償文件一併呈交保險公司，保險公司亦會就相關索償提供理賠。現時的家居保，亦會包含指定金額的第三者責任保險，若果租客因家居意外造成第三者的財物損毀或身體損傷，賠償金額可能是個天文數字，過往亦有案例，因賠償金額過高而導致破產收場。若然有購買第三者保險，便可根據個人責任保障條款，獲得保障。坊間部份第三者責任保險計劃，保障受保人及其家人因個人疏忽，引致第三者身體傷亡或財物損失而負上的法律責任，當中包括相關的法律訴訟費用。

注意不受保條款 避免日後爭拗

家居保一般按照室內面積計算收費，面積越大收費便越高，計劃已列明每級不同收費供投保者參考。此外，亦可投保收費較高的升級版計劃，以獲取更全面保障。不過，需注意家居保亦有不受保項目，如物業違規僭建部分、因自然損耗、機件故障、戰爭、恐怖活動、輻射污染等造成的損失，都不在保障範圍內。另外如寵物、手提電話、植物等常常被定義為不受保物品，故投保前應細閱保單詳細條款，了解保障範圍。在選擇計劃前應先看清楚細則。現時有不少網上平台有提供不同保險公司的家居保險詳情比較，而且經這些平台購買家居保，更有機會獲得額外優惠，不妨先上網比較清楚再購買。其實買保險並非保得愈多，保額愈高就愈好，投保人須比較不同保險公司的產品，按實際需要揀選合適的保險產品。