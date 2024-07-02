租盤搶手 上環帝后華庭、大圍名城 各錄學生預租個案｜二手樓租賃

帝后華庭三房買入一年 回報3厘
踏入暑假，不少學生把握時間租樓，為新學年做準備。中原地產寶翠園第一分行經理蘇俊偉表示，分行最新促成上環帝后華庭1座中層D室租賃成交，單位實用面積516方呎，屬三房間隔，月租叫價30,000元，業主見租客可預繳半年租金，遂同意減價3,000元或一成，以27,000元租出，平均實用呎租52.3元，半年租金涉約16.2萬元。據了解，新租客為學生，心儀上述單位間隔實用，見區內租盤短缺，怕遲租選擇更少，遂快速決定承租單位。業主則於2023年以1,085萬元購入單位，持貨只有1年，現享約3厘租金回報。
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4內地女生3.2萬合租大圍盛薈套三房
另外，大圍站名城新近錄內地生合租個案。中原地產大圍豪宅圍方柏傲莊分行A組高級分行經理劉國龍表示，大圍名城最新錄2期盛薈5座中層NA室租務，單位建築面積981方呎，實用面積741方呎，採三房連套房間隔，議價後以32,000元租出，實用平均呎租43.2元。
業主回報高近5厘
他續稱，新租客為4名內地女學生，感屋苑交通方便，配套完善，認為單位租金合理，即以先付一年租金形式、涉約38.4萬元，租入該單位自住，方便新學年來港上學。據了解，業主於2011年以約792萬元買入單位，持貨13年，是次租出單位，可享約4.8厘理想租金回報。
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