二手租賃交投持續活躍，個別屋苑租盤渴市，有租客即睇即零議價承租。利嘉閣地產將軍澳分行經理楊友銘稱，該行最新促成將軍澳新寶城5座低層F室租務，單位實用面積378方呎，採兩房間隔，外望開揚園景。新租客為區內客人，早前見上址放租即相約代理睇樓，認為單位間隔合用，屋苑可徒步至港鐵坑口站，且屋苑周邊有大量綠化設施，遂向業主洽租，並零議價以16,000元承租，折合實用面積呎租42元，租金高於市場水平。據悉，業主於2020年以約635萬元買入上述單位，現成功租出，可享租金回報約3厘。他補充，新寶城現時僅約有7個放租盤，月租最低入場費約15,000元起。
即睇將軍澳新寶城租盤(HOUSE730)
租盤渴市 區內客零議價1.6萬租將軍澳新寶城兩房｜二手樓租賃
二手租賃交投持續活躍，個別屋苑租盤渴市，有租客即睇即零議價承租。利嘉閣地產將軍澳分行經理楊友銘稱，該行最新促成將軍澳新寶城5座低層F室租務，單位實用面積378方呎，採兩房間隔，外望開揚園景。新租客為區內客人，早前見上址放租即相約代理睇樓，認為單位間隔合用，屋苑可徒步至港鐵坑口站，且屋苑周邊有大量綠化設施，遂向業主洽租，並零議價以16,000元承租，折合實用面積呎租42元，租金高於市場水平。據悉，業主於2020年以約635萬元買入上述單位，現成功租出，可享租金回報約3厘。他補充，新寶城現時僅約有7個放租盤，月租最低入場費約15,000元起。