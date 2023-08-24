租盤短缺｜東涌昇薈放盤即日租出 青衣盈翠半島兩房零議價即睇即租

租賃需求高企，暑假期間租盤更見短缺，部分租客承租決定亦加快。

中原地產東涌昇薈分行高級分行經理唐啟樂表示，東涌昇薈6座高層A室，實用面積約1,196方呎，採三房套房連儲物套房間隔，享機場海景。月租叫價3.35萬元，放盤當日極速獲租客「即睇即租」，業主見租客決定爽快，亦減價1,000元，以3.25萬元租出，呎租約27.2元。

租盤短缺｜較對上一份租約租金升近 5%

唐啟樂透露，是次成交較單位對上一份租約月租3.1萬元，上升1,500元或約4.8%。新租客為同區本地家庭客，現租住兩房單位不夠住，於是「細屋搬大屋」，心儀昇薈大三房單位闊落實用，惟放盤罕有，且大部分屬內園戶，海景放盤極罕，加上正值租務旺季，租盤渴市，難得遇到心儀單位便即時承租。

據悉，業主於2018年5月以1,107.21萬元買入單位，現租出可享約3.5厘租金回報。唐啟樂補充，缺盤影響下，8月份東涌區租賃成交回落至百宗以下，錄得約80宗租賃，較上月縮減一半。

即睇東涌昇薈租盤 (House730)