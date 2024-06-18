租盤缺 元朗YOHO系列一房 呎租陸續破40元關口｜二手樓租賃

鐵路沿線租盤向來搶手，加上踏入租務旺季，租盤快速被吸納，推動租金持續上升。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，近期元朗區一房單位呎租陸續突破40元，其中新鴻基旗下元朗YOHO系列，第2期YOHO Midtown及第4期The YOHO Hub最新各錄一房租務成交，兩伙單位最新呎租均逾40元。
YOHO Midtown一房租1.45萬 回報7.7厘
上述租出的YOHO Midtown一房單位為5座低層A室，實用面積362方呎，屬於連梗廚的一房戶型，單位最新以14,500元租出，平均實用呎租約40.1元。據悉，業主於2010年1月以約225.62萬元一手買入單位，持貨14年，現享租金回報高約7.7厘。
即睇元朗YOHO Midtown租盤(HOUSE730)
The YOHO Hub一房1.5萬租出 回報2.4厘
另外，王勤學指，The YOHO Hub第2座低層G室，實用面積349方呎，亦為一房間隔。單位舊租客搬走後，交吉才兩天，即獲新租客以15,000元承租，折合實用呎租43元。業主同樣是一手買入單位，於2022年1月買入價約753.12萬元，持貨近兩年半，現獲2.4厘租金回報。
即睇元朗The YOHO Hub租盤(HOUSE730)