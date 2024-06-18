租盤缺 元朗YOHO系列一房 呎租陸續破40元關口｜二手樓租賃

元朗YOHO Midtown一房連梗廚低層戶，新近以1.45萬元租出，一手業主享租金回報高見7.7厘。

鐵路沿線租盤向來搶手，加上踏入租務旺季，租盤快速被吸納，推動租金持續上升。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，近期元朗區一房單位呎租陸續突破40元，其中新鴻基旗下元朗YOHO系列，第2期YOHO Midtown及第4期The YOHO Hub最新各錄一房租務成交，兩伙單位最新呎租均逾40元。