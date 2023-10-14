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地產
2023-10-14 07:30:00

租賃市況｜入伙盤搶手！有九龍屋苑本月已錄20宗成交 兩房呎租近54元

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租賃市況｜入伙盤搶手！有九龍屋苑本月已錄20宗成交 兩房呎租近54元

租賃市況｜入伙盤搶手！有九龍屋苑本月已錄20宗成交 兩房呎租近54元

近月租賃市場交投暢旺，部分新盤入伙後更受到追捧。中原地產奧運站奧海城分行首席分區營業經理黃家全表示，長沙灣維港滙本月迄今暫錄約20宗租賃成交，最新一個兩房園景戶以2.63萬元租出，呎租近54元。

黃家全指，維港滙II 3B座中層B室，實用面積約491方呎，兩房間隔，單位望園景，以2.63萬元租出，呎租約53.6元。據悉，業主於2022年以1,186萬元購入單位，持貨僅1年，是次租出單位可享近2.7厘租金回報，回報率不俗。

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租賃市況｜入伙盤搶手！有九龍屋苑本月已錄20宗成交 兩房呎租近54元

星凱．堤岸三房2.6萬元租予外區家庭。(資料圖片)

星凱．堤岸三房2.6萬元租予外區家庭

中原地產新界東豪宅富豪山峯組分行經理許秋偉稱，新入伙屋苑火炭星凱．堤岸租賃交投持續活躍，本月暫錄約7宗租賃成交。最新錄得5座中層A室，實用面積約673方呎，三房間隔。原開價約2.7萬元，議價後以2.6萬元租出，呎租約38.6元。

據了解，新租客為本地家庭客，本居於九龍區，見屋苑屬全新物業，環境舒適，間隔合用，即租入單位自住。業主於2021年以1,202萬元購入單位，是次租出單位可享約2.6厘租金回報。

租賃市況｜入伙盤搶手！有九龍屋苑本月已錄20宗成交 兩房呎租近54元

MONACO ONE本月迄今暫錄得5宗租賃成交，平均實用呎租約45元。(資料圖片)

MONACO ONE 兩房月租2.1

中原地產啟德新區啟德1號分行經理施蒂文表示，啟德入伙盤MONACO ONE本月迄今暫錄得5宗租賃成交，平均實用呎租約45元。

施蒂文說，MONAC ONE 2A座低層B室，實用面積約436方呎，兩房間隔。單位坐向南方，望園林景，最新以2.1萬元租出，呎租約48.2元。據悉，業主於2021年以約1,040萬元購入單位，現成功租出可享約2.4厘租金回報。

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