租賃市況｜入伙盤搶手！有九龍屋苑本月已錄20宗成交 兩房呎租近54元

近月租賃市場交投暢旺，部分新盤入伙後更受到追捧。中原地產奧運站奧海城分行首席分區營業經理黃家全表示，長沙灣維港滙本月迄今暫錄約20宗租賃成交，最新一個兩房園景戶以2.63萬元租出，呎租近54元。 黃家全指，維港滙II 3B座中層B室，實用面積約491方呎，兩房間隔，單位望園景，以2.63萬元租出，呎租約53.6元。據悉，業主於2022年以1,186萬元購入單位，持貨僅1年，是次租出單位可享近2.7厘租金回報，回報率不俗。

星凱．堤岸三房 2.6 萬元租予外區家庭 中原地產新界東豪宅富豪山峯組分行經理許秋偉稱，新入伙屋苑火炭星凱．堤岸租賃交投持續活躍，本月暫錄約7宗租賃成交。最新錄得5座中層A室，實用面積約673方呎，三房間隔。原開價約2.7萬元，議價後以2.6萬元租出，呎租約38.6元。 據了解，新租客為本地家庭客，本居於九龍區，見屋苑屬全新物業，環境舒適，間隔合用，即租入單位自住。業主於2021年以1,202萬元購入單位，是次租出單位可享約2.6厘租金回報。

MONACO ONE本月迄今暫錄得5宗租賃成交，平均實用呎租約45元。(資料圖片)