租賃市況｜內地生租樓成交增 屯門、大埔租賃交投轉活

原居旺角 內地碩士生9500租城‧點開放戶
臨近暑假，家庭客及內地學生租樓個案增加，其中屯門區租賃市場轉趨活躍。中原地產屯門大興分行分行經理陳家富表示，新近促成屯門單幢物業城‧點高層E室租賃成交，單位實用面積231方呎，屬開放式設計，向東面及享有山景，放租時叫價9,800元，現以9,500元租出，實用呎租41.1元。據悉，新租客為內地碩士生，之前租住旺角區單位，因鍾情新界西北環境開揚及綠化率高，加上屯馬綫交通方便，故決定搬入屯門居住。而上址業主於2020年以430.6萬元購入單位，現可享租金回報約2.7厘。
兩內地女生合租大埔中心 兩房月租1.3萬
另外，中原地產新達廣場資深分區營業經理趙愛蓮表示，開始踏入暑假租賃旺季，大埔區租賃交投亦活躍，其中大埔中心最新錄21座低層A室，單位建築面積454方呎，實用面積325方呎，採兩房間隔，議價後以13,000元租出，實用呎租約40元。她透露，新租客為兩名內地女學生，為方便新學年上學，見屋苑配套完善，價錢合理，即以先付一年租金方式，涉及年租約15.6萬元，承租入單位自住。據了解，單位業主於2022年以480萬元入市上址，是次租出可享約3.3厘租金回報。