租賃市況｜內地生租樓成交增 屯門、大埔租賃交投轉活

原居旺角 內地碩士生 9500 租城‧點開放戶

臨近暑假，家庭客及內地學生租樓個案增加，其中屯門區租賃市場轉趨活躍。中原地產屯門大興分行分行經理陳家富表示，新近促成屯門單幢物業城‧點高層E室租賃成交，單位實用面積231方呎，屬開放式設計，向東面及享有山景，放租時叫價9,800元，現以9,500元租出，實用呎租41.1元。據悉，新租客為內地碩士生，之前租住旺角區單位，因鍾情新界西北環境開揚及綠化率高，加上屯馬綫交通方便，故決定搬入屯門居住。而上址業主於2020年以430.6萬元購入單位，現可享租金回報約2.7厘。

即睇屯門城‧點租盤(HOUSE730)