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地產
2023-09-12 10:30:00

租賃市況｜千呎四房單位連錄成交！九肚山澐灃複式戶11.38萬租出

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租賃市況｜千呎四房單位連錄成交！九肚山澐灃複式戶11.38萬租出

租賃市況｜千呎四房單位連錄成交！九肚山澐灃複式戶11.38萬租出

租賃市場表現暢旺，其中逾千方呎四房單位連錄成交。中原地產新界東豪宅御龍山第一分行副分區營業經理周家傑表示，九肚山豪宅澐灃最新錄一宗租賃成交，為2座中層複式戶，實用面積約2,179平方呎，採四房連雙套房間隔，享開揚景觀。原開價約12萬元，議價後以11.38萬元租出，呎租約52.2元。

周家傑透露，新租客為科學園公司客，見屋苑質素高，環境舒適，位置方便工作，即決定租入單位自住。

即睇九肚山澐灃租盤 (House730)

租賃市況｜千呎四房單位連錄成交！九肚山澐灃複式戶11.38萬租出

跑馬地比華利山低層四房以5.7萬元連1個車位租出，呎租約40元，屬市價。(中原提供)

跑馬地比華利山四房連車位5.7萬承租

中原地產禮頓山第二分行高級資深分區營業經理張偉光指，市場新近錄得跑馬地比華利山租賃交投，單位為B座低層1室，實用面積約1,424方呎，採四房一套連工人套間隔，附簡潔裝修，因位處低層，主要望低密度樓景。業主放租單位時叫價6萬元，最後以5.7萬元連1個車位租出，呎租約40元，屬市價。

張偉光續指，業主早於1989年以308.8萬元買入單位，是次出租享約22厘租金回報。

張偉光補充，現時同區租盤較少，屋苑約有5個放盤；而區內樓齡新淨的The Aster現有1伙實用面積約698方呎中層兩房套放租，享開揚城市景，叫租約4萬元，屬優質租盤。至於跑馬地8月份租賃市場暢旺，共錄近150宗租賃成交。

即睇跑馬地比華利山租盤 (House730)

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