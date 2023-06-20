租賃市況｜啟德租務旺 每月錄逾百宗 本月暫錄96宗 個別呎租高逾50元

踏入暑假租賃旺季，各區租務交投增多，其中啟德新區有多個新晉屋苑相繼落成及入伙，近年一直備受租客追捧。中原地產啟德新區資深區域營業董事吳妙粧表示，以市中心啟德河以東(河東)及啟德河以西(河西)一帶新晉屋苑計，租金近年一直穩步上揚，當中又以樓齡較新的河西一帶屋苑更勝一籌。今年首5個月，啟德月月錄得過百宗租務成交，本月至今亦暫錄96宗，呎租50元以上佔10宗，當中7宗均為河西一帶屋苑(詳見附表)。