熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 生活冷知識 深圳好去處 報稅 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 香港學校 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
地產
2023-06-20 12:45:00

租賃市況｜啟德租務旺 每月錄逾百宗 本月暫錄96宗 個別呎租高逾50元

分享：
啟德新區愈來愈多新晉屋苑落成及入伙，租賃交投亦持續暢旺。(資料圖片)

啟德新區愈來愈多新晉屋苑落成及入伙，租賃交投亦持續暢旺。(資料圖片)

踏入暑假租賃旺季，各區租務交投增多，其中啟德新區有多個新晉屋苑相繼落成及入伙，近年一直備受租客追捧。中原地產啟德新區資深區域營業董事吳妙粧表示，以市中心啟德河以東(河東)及啟德河以西(河西)一帶新晉屋苑計，租金近年一直穩步上揚，當中又以樓齡較新的河西一帶屋苑更勝一籌。今年首5個月，啟德月月錄得過百宗租務成交，本月至今亦暫錄96宗，呎租50元以上佔10宗，當中7宗均為河西一帶屋苑(詳見附表)。

THE HENLEY開放戶1.4萬租出 呎租高見59元

吳妙粧稱，市場最新促成一宗THE HENLEY租賃成交，單位為3A座低層E室，實用面積238方呎，採開放式間隔，座向東北方，外望開揚景。單位最新以14,000元租出，折合呎租高達59元。據悉，業主於去年5月以約639萬元一手購入單位，現成功租出，可享2.6厘租金回報。

分3期發展的The HENLEY，最新錄低層開放戶租賃成交，月租1.4萬元，呎租高達59元。(資料圖片)

分3期發展的The HENLEY，最新錄低層開放戶租賃成交，月租1.4萬元，呎租高達59元。(資料圖片)

MONACO ONE一房戶月租1.6萬 呎租49元

另一宗由中原促成的MONAC ONE租賃成交，單位為2B座高層G室，實用面積326方呎，採一房間隔，座向北方，同樣望開揚景，最新以16,000元租出，折合實用呎租49元。至於單位業主於2021年12月以約829萬元一手購入物業，現租出可享租金回報2.3厘。

 啟德新區6月份高呎租成交

屋苑

單位

實用面積

(平方呎)

月租

()

平均實用呎租

()

THE HENLEY

3A座低層E

238

14000

59

嘉峯匯

1B座低層A

293

16000

55

THE HENLEY

3B座高層C

367

20000

55

天寰

天海匯3

中層B

266

14000

53

龍譽

1A座低層C

245

12800

52

嘉峯匯

都會城邸1

低層H

325

16700

51

嘉峯匯

1B座低層E

289

14800

51

OASIS KAI TAK

3座中層C

274

14000

51

龍譽

2B座中層D

306

15500

51

嘉峯匯

1B座低層A

293

14800

51

MONAC ONE

2B座高層G室

326

16000

49

睇啟德新區租(HOUSE730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受