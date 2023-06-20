租賃市況｜啟德租務旺 每月錄逾百宗 本月暫錄96宗 個別呎租高逾50元

踏入暑假租賃旺季，各區租務交投增多，其中啟德新區有多個新晉屋苑相繼落成及入伙，近年一直備受租客追捧。中原地產啟德新區資深區域營業董事吳妙粧表示，以市中心啟德河以東(河東)及啟德河以西(河西)一帶新晉屋苑計，租金近年一直穩步上揚，當中又以樓齡較新的河西一帶屋苑更勝一籌。今年首5個月，啟德月月錄得過百宗租務成交，本月至今亦暫錄96宗，呎租50元以上佔10宗，當中7宗均為河西一帶屋苑(詳見附表)。
THE HENLEY開放戶1.4萬租出 呎租高見59元
吳妙粧稱，市場最新促成一宗THE HENLEY租賃成交，單位為3A座低層E室，實用面積238方呎，採開放式間隔，座向東北方，外望開揚景。單位最新以14,000元租出，折合呎租高達59元。據悉，業主於去年5月以約639萬元一手購入單位，現成功租出，可享2.6厘租金回報。
MONACO ONE一房戶月租1.6萬 呎租49元
另一宗由中原促成的MONAC ONE租賃成交，單位為2B座高層G室，實用面積326方呎，採一房間隔，座向北方，同樣望開揚景，最新以16,000元租出，折合實用呎租49元。至於單位業主於2021年12月以約829萬元一手購入物業，現租出可享租金回報2.3厘。
啟德新區6月份高呎租成交
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屋苑
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單位
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實用面積
(平方呎)
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月租
(元)
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平均實用呎租
(元)
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THE HENLEY
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3A座低層E室
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238
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14000
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59
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嘉峯匯
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1B座低層A室
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293
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16000
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55
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THE HENLEY
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3B座高層C室
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367
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20000
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55
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天寰
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天海匯3座
中層B室
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266
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14000
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53
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龍譽
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1A座低層C室
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245
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12800
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52
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嘉峯匯
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都會城邸1
低層H室
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325
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16700
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51
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嘉峯匯
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1B座低層E室
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289
|
14800
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51
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OASIS KAI TAK
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3座中層C室
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274
|
14000
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51
|
龍譽
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2B座中層D室
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306
|
15500
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51
|
嘉峯匯
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1B座低層A室
|
293
|
14800
|
51
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MONAC ONE
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2B座高層G室
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326
|
16000
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49