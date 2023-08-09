租賃市況｜天水圍嘉湖山莊業主平租吸客 兩房租金失守1萬

踏入暑假旺季，藍籌屋苑之一的天水圍嘉湖山莊租賃成交活躍。中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，屋苑本月暫時錄得逾10宗租賃成交，平均實用呎租則保持於21元水平。天水圍並非內地學生及專才熱門搶租地區，故租金表現大致平穩，亦未見有上升空間，個別業主甚至以平租吸客。

伍耀祖指，嘉湖山莊最近不乏月租1萬元內的租賃成交，其中景湖居2座高層E室，實用面積約446方呎，兩房間隔，剛以9,800元租出，呎租約22元。業主於2007年9月以106.9萬元入市，由於早年入市成本低，即使現以平價租出，仍可享高達11厘租金回報。

另外，美湖居2座低層F室，實用面積約441方呎，兩房間隔，同樣以9,800元租出，呎租約22.2元。業主於2012年以219.5萬元買入單位，持貨11年，現可享近5.4厘租金回報。

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