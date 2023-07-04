租賃市況｜將軍澳區連錄多宗即睇即租個案 新都城、慧安園放匙首日即租出

踏入暑假租賃旺季，各區租盤變得搶手，其中將軍澳近日連接錄得多宗即睇即租成交個案，其中新都城2期及慧安園，均錄得業主於放鎖匙當日，即獲新租客承接。

新都城企裝市景兩房 月租 1.62 萬 世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良表示，成交的租盤單位為將軍澳新都城2期3座高層戶，實用面積441方呎，採兩房兩廳開則，外望開揚市景，單位裝修企理，剛以16,200元租出，較業主於上周放盤叫價16,800元，一口價減600元租出，實用呎租36.7元。據悉，單位業主日前才放匙給代理放租，即有租客議價承接。原業主於2022年2月以745萬元購入單位至今，現可享回報率約2.6厘。 即睇將軍澳新都城放盤(HOUSE730)

慧安園企裝兩房 減 1 千即租出 另外，同區慧安園1座中層E室，實用面積354方呎，屬兩房一廳間隔，景觀開揚及附企理裝修，新近以12,000元租出，較業主放租開價13,000元，一口價減價1,000元成交，平均呎租33.9元。該單位同樣是由業主放匙給代理安排睇樓當日，即獲租客極速承租；而單位業主於2016年6月以328萬元購入物業，最新租金回報達4.4厘。 即睇將軍澳慧安園租盤(HOUSE730)