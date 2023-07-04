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2023-07-04 13:00:00

租賃市況｜將軍澳區連錄多宗即睇即租個案 新都城、慧安園放匙首日即租出

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暑假租賃旺季開始，將軍澳區近日連錄多宗即睇即租成交個案，包括新都城2期高層兩房戶，月租16,200元，呎價36.7元。

暑假租賃旺季開始，將軍澳區近日連錄多宗即睇即租成交個案，包括新都城2期高層兩房戶，月租16,200元，呎價36.7元。

踏入暑假租賃旺季，各區租盤變得搶手，其中將軍澳近日連接錄得多宗即睇即租成交個案，其中新都城2期及慧安園，均錄得業主於放鎖匙當日，即獲新租客承接。

新都城企裝市景兩房 月租1.62

世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良表示，成交的租盤單位為將軍澳新都城23座高層戶，實用面積441方呎，採兩房兩廳開則，外望開揚市景，單位裝修企理，剛以16,200元租出，較業主於上周放盤叫價16,800元，一口價減600元租出，實用呎租36.7元。據悉，單位業主日前才放匙給代理放租，即有租客議價承接。原業主於20222月以745萬元購入單位至今，現可享回報率約2.6厘。

即睇將軍澳新都城放盤(HOUSE730)

將軍澳慧安園中層兩房企裝戶，放租首日即獲新租客承租。

將軍澳慧安園中層兩房企裝戶，放租首日即獲新租客承租。

慧安園企裝兩房 1千即租出

另外，同區慧安園1座中層E室，實用面積354方呎，屬兩房一廳間隔，景觀開揚及附企理裝修，新近以12,000元租出，較業主放租開價13,000元，一口價減價1,000元成交，平均呎租33.9元。該單位同樣是由業主放匙給代理安排睇樓當日，即獲租客極速承租；而單位業主於20166月以328萬元購入物業，最新租金回報達4.4厘。

即睇將軍澳慧安園租盤(HOUSE730)

將軍澳居屋富康花園一伙中層兩房單位，最新以13,800元租出，回報高達8.9厘。

將軍澳居屋富康花園一伙中層兩房單位，最新以13,800元租出，回報高達8.9厘。

居屋富康花園新裝兩房 回報高近9

魏仕良續指，最新亦有租客以月租13,800元，承租將軍澳居屋富康花園8座中層F室，單位實用面積431方呎，屬兩房一廳間隔，內附超新淨裝修。原業主在20103月以連地價185萬購入單位至今，於上周放租叫價15,800元，即獲租客預約安排睇樓，並即場議價，業主見租客極具誠意，最終同意以13,800元租出單位，實用呎租32元；若以購入價計算，單位租金回報高達8.9厘。

即睇將軍澳富康花園租盤(HOUSE730)

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