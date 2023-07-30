租賃市況｜港島租務活躍！堅尼地城入伙盤一房「零議價」租出 呎租逾80元

美國聯儲局宣布再度加息0.25厘，買家普遍維持觀望態度，但租務市場卻持續暢旺，特別受惠於本地及內地政府放寬出入境措施，大量國內學生來港升學，引致租務市場供不應求。港島區屋苑租賃交投表現活躍，其中堅尼地城入伙盤KENNEDY 38新近錄得一房單位以「零議價」租出，呎租超過80元。
為便利返學承租KENNEDY 38
中原地產西南區寶翠園第二分行分區營業經理柳志明表示，KENNEDY 38中層K室，實用面積約299方呎，一房間隔，享山景。業主今年6月放盤，叫價2.4萬元，獲「零議價」承租，呎租80.3元。據了解，租客為學生，心儀上址樓齡新淨，位置便利上學，故承租單位。業主於2021年以806萬元購入單位，是次租出可享近3.6厘租金回報。
灣仔區7月錄142宗租賃成交
中原地產灣仔囍匯分行副分區營業經理周世康指，灣仔區7月份暫錄142宗租賃成交，當中壹環本月暫錄4宗租賃成交，與上月同期上若，平均呎租約58元。
周世康稱，壹環低層D室，實用面積約393方呎，一房間隔，以2.25萬元租出，呎租約57.3元。據了解，租客見市場缺盤，上址又屬區內罕有半新樓齡盤，遂決定承租。業主於2021年以968萬元買入單位，是次租出可享近2.8厘租金回報。