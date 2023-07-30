租賃市況｜港島租務活躍！堅尼地城入伙盤一房「零議價」租出 呎租逾80元

美國聯儲局宣布再度加息0.25厘，買家普遍維持觀望態度，但租務市場卻持續暢旺，特別受惠於本地及內地政府放寬出入境措施，大量國內學生來港升學，引致租務市場供不應求。港島區屋苑租賃交投表現活躍，其中堅尼地城入伙盤KENNEDY 38新近錄得一房單位以「零議價」租出，呎租超過80元。

為便利返學承租 KENNEDY 38

中原地產西南區寶翠園第二分行分區營業經理柳志明表示，KENNEDY 38中層K室，實用面積約299方呎，一房間隔，享山景。業主今年6月放盤，叫價2.4萬元，獲「零議價」承租，呎租80.3元。據了解，租客為學生，心儀上址樓齡新淨，位置便利上學，故承租單位。業主於2021年以806萬元購入單位，是次租出可享近3.6厘租金回報。

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