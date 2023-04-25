租賃市況｜細單位連錄成交！市區開放式戶月租1萬有找 呎租達61元

樓市氣氛向好，帶動租賃成交，租賃市場接連錄得細單位成交個案，包括深水埗AVA 61一個開放式戶成交呎租達61元。

中原地產西九龍區區域營業董事歐陽振邦表示，AVA 61高層E室，實用面積約161方呎，開放式間隔，望開揚街景，最新以9,800元租出，呎租約61元。業主於2017年8月以384萬元購入單位，持貨近6年，現成功租出單位可享約3厘回報。

即睇深水埗AVA 61租盤 (House730)

外籍人士方便上班 1.48 萬租海日灣一房

中原地產新界東白石角第二分行經理陳偉釗指，大埔白石角海日灣2期10座中層G室，實用面積約404方呎，屬一房連儲物房間隔。原開價約15,000元，雙方議價後，以14,800元將單位租出，呎租近37元。

新買家為一名外籍人士，見屋苑環境舒適，地點亦方便於科學園工作，即租入單位自住。據了解，業主於2019年以約630萬元購入單位，是次租出單位可享約2.8厘租金回報。

即睇白石角海日灣II租盤 (House730)