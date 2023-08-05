租賃市況｜3個入伙盤細單位 業主即享超過3厘租金回報

暑假租務旺季帶動，尤其剛入伙樓盤近日租賃交投活躍，且租金回報亦可觀。其中屯門NOVO LAND於7月份錄得超過百宗租賃成交，平均實用呎租約33元。中原地產屯門區域營業董事鄺家進表示，項目盤源快速收窄，現時僅約有30個租盤。
鄺家進指，NOVO LAND第1B期3座中層M室，實用面積約303方呎，一房間隔，獲同區準新婚客即睇即租，月租叫價12,800元，議價後以12,300元成交，呎租約40.6元。業主於2022年9月以480.74萬元以一手買入單位，現租出享近3.1厘租金回報。
鄺家進補充，NOVO LAND現時約有30個租盤，包括開房式至三房單位，開放式戶最平叫價9,500元、一房戶最平叫租12,000元，兩房最平13,000元。
海茵莊園開放式戶呎租60元
中原地產將軍澳蔚藍灣畔分行經理關偉豪說，將軍澳入伙盤海茵莊園租賃交投暢旺，7月份全月錄得20宗。海茵莊園1座中高層A6室，實用面積約215方呎，開放式間隔，單位坐向東北方，望內園景，最新以12,800元租出，呎租約59.5元。
業主剛於上月才以441萬元購入單位，是次極速租出，可享近3.5厘租金回報。
ONE INNOVALE-Cabanna開放式戶無睇樓租出
利嘉閣地產首席聯席董事周雪雯稱，粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna E座中層7室，實用面積約224方呎，開放式間隔，望內園景，在無睇樓下以月租8,800元成交，呎租約39.3元。
據悉，租客原居於元朗區，因鍾情屋苑屬新入伙，且景觀開揚。業主於2022年以約344.16萬元購入單位，現租出享近3.1厘租金回報。