租賃市況｜AIRSIDE效應！啟德第三季租務成交逾600宗 按季增一成

前身為啟德機場的啟德發展區踏入收成期，近年多個新盤落成，今明兩年將有多個商業項目落成，涉及約400萬方呎商業樓面；其中，南豐集團AIRSIDE已於上月底開幕，為區內住客提供更多購物、飲食、消閒娛樂的選擇。在新商場效應下，帶動啟德今年第三季錄逾600宗租務成交，按季增逾一成。
中原地產副區域營業經理陳智欣表示，單計今年第三季，啟德已錄得逾600宗租務成交(包括車位)，較次季約520宗增加逾一成；租客以東九龍一帶上班族為主，由於啟德發展愈趨成熟，生活配套完善，加上坐擁34校網，租客亦不乏外區及家長客。
會德豐地產旗下「MONACO ONE」、「MONACO MARINE」乃啟德區內最新入伙盤，租務成交最活躍，於第三季分別錄得約137宗及74宗成交，兩盤佔區內成交逾三成。他指出，年初以來，啟德租金已升約5%至8%。
「1字頭」租盤最搶手
陳智欣稱，啟德以月租「1字頭」租盤最搶手，上季逾600宗成交之中，當中約350宗或近六成，屬月租低於2萬元的成交。成交價最平為龍譽第1B座一個實用面積228方呎開放式單位，以1.25萬元租出。
恒基地產(012)旗下「THE HENLEY」系列，上季亦錄得約30宗租務成交，平均呎租逾50元。其中THE HENLEY I低座B座一個實用面積208方呎開放式單位，月租1.48萬元，呎租高達71元。業主2021年以約600.8萬元購入單位，現租出單位可享近3厘回報率。
至於啟德上季亦錄得多宗大額租務成交，如尚．珒溋1座高層A室，屬實用面積1,072方呎的四房大宅，上月以5.1萬元租出，呎租約47.6元。
大型商場AIRSIDE開幕 進一步完善生活配套
佔地約70萬方呎、南豐集團旗下商業地標項目AIRSIDE於上月底開幕，有大量品牌進駐，包括設有7間影院共900個座位的MCL AIRSIDE戲院、約6,000方呎都市農莊、逾12,000方呎的日本生活品牌MUJI無印良品外、德國高級家電品牌Miele、Nespresso亞洲首間體驗式概念精品店、原創設計生活選物店B’IN Select、台灣設計購物網站Pinkoi期間限定店、約25,000方呎的大型生活專門店city’super等，還有全港首設於購物商場內的室內大型衝浪場亦將進駐。
啟德體育園、雙子匯2024年開幕
除了AIRSIDE外，啟德地標之一的啟德體育園，亦將於明年落成，除設有可容納5萬名觀眾的主場館及不同的運動設施外，亦提供逾70萬方呎的「K11啟德零售館」。「K11啟德零售館」的主建築共三座，每座最多有五層，將雲集超過200間零售及餐飲店舖，為全港首個最齊全、集最多獨家運動購物及遊樂體驗於一身的購物新地標，當中運動購物及遊樂體驗店佔三分一。
此外，啟德SOGO崇光百貨店「The Twins雙子匯」將於2024年分階段開幕，零售用途面積約110萬方呎，目標容納700多間商舗，而Tower I 及 Tower II分別定於2024年中旬及下旬揭幕。