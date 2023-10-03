租賃市況｜AIRSIDE效應！啟德第三季租務成交逾600宗 按季增一成

前身為啟德機場的啟德發展區踏入收成期，近年多個新盤落成，今明兩年將有多個商業項目落成，涉及約400萬方呎商業樓面；其中，南豐集團AIRSIDE已於上月底開幕，為區內住客提供更多購物、飲食、消閒娛樂的選擇。在新商場效應下，帶動啟德今年第三季錄逾600宗租務成交，按季增逾一成。

中原地產副區域營業經理陳智欣表示，單計今年第三季，啟德已錄得逾600宗租務成交(包括車位)，較次季約520宗增加逾一成；租客以東九龍一帶上班族為主，由於啟德發展愈趨成熟，生活配套完善，加上坐擁34校網，租客亦不乏外區及家長客。

會德豐地產旗下「MONACO ONE」、「MONACO MARINE」乃啟德區內最新入伙盤，租務成交最活躍，於第三季分別錄得約137宗及74宗成交，兩盤佔區內成交逾三成。他指出，年初以來，啟德租金已升約5%至8%。